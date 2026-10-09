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Родните играчи от ACEND отпаднаха от CCT след втора загуба за деня

  • 9 окт 2026 | 21:35
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Родните играчи от ACEND отпаднаха от CCT след втора загуба за деня

Българският отбор по CS2 - ACEND, приключи участието си в CCT 2026 Europe Series 10 след поражение с 0:2 (6-13, 6-13) от румънския Nexus в четвъртфиналите на турнира. Това е втора загуба за деня за нашите момчета, които по-рано не успяха да се справят и с тима на HOTU.

Родният състав не успя да се противопостави на съперника си и загуби и двете карти - Cache и Dust2. Най-добре за Nexus се представи Александру "s0und" Стефан, който завърши двубоя с 41 елиминации, а Георги "SHiPZ" Григоров бе най-резултатен от ACEND с 26.

Така българите пропуснаха възможността да продължат към полуфиналите и ще получат 1250 евро от наградния фонд на надпреварата.

Снимка: HLTV

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