РБ Лайпциг отново писа “отличен” и се разправи с Айнтрахт, Нкунку изригна с хеттрик

РБ Лайпциг разби с внушителното 6:0 Айнтрахт (Франкфурт) в мач от 5-тия кръг на Бундеслигата. “Червените бикове” решиха всичко още през първата част, когато с хеттрик се отличи завърналият се в отбора Кристофър Нкунку (5’, 41’, 44’), след като преди това Езекиел Банзузи откри резултата още в 1-ата минута. Още попадения през второто полувреме добавиха Антонио Нуса (54’) и Тидиам Гомис (89’). Разгромният резултат пък повтори предишният сблъсък между двата отбора на “Ред Бул” от миналия сезон, като и тогава резултатът бе 6:0 за “биковете”.

Така РБ Лайпциг продължи да е безапелационен домакин и записа трети пореден успех у дома, като е вече с 9 точки и се изкачи на 5-о място. Айнтрахт пък остава само с една победа дотук и продължава да е с 5 пункта, като не е никак далеч от опасната зона.

РБ Лайпциг започна ударно двубоя и поведе с два чисти гола още в първите пет минути. Още в първата минута Андрия Максимович центрира остро отдясно. Нийл Ей Айнауи не успя да нацели топката, но на правилното място бе Езекиел Банзузи, който отблизо прати топката в мрежата на Ноа Атуболу - 1:0 за домакините. Четири минути по-късно РБ Лайпциг удвои, след като Антонио Нуса проби отляво и намери в наказателното поле Кристофър Нкунку, който направи 2:0 с хубав удар.

1 - Christopher Nkunku erzielte seinen ersten Bundesliga-Dreierpack und den ersten lupenreinen Hatttrick eines Leipzigers in der Bundesliga. Ballonfahrt. https://t.co/0Otl1h92vx — OptaFranz (@OptaFranz) October 10, 2026

Последваха добри минути за Айнтрахт, като пропуски направиха Ансгар Кнауф на два пъти и Рицу Доан, но стражът на “червените бикове” Маартен Вандервоорд се намесваше добре. Така се стигна до 41-ата минута, когато интригата окончателно приключи. Поредният пробив на Нуса намери Ромуло, който стреля с пета. Атуболу успя да избие, но право на крака на Нкунку, който отблизо с добавка направи резултата 3:0. Само три минути по-късно французинът оформи и хеттрика си, като по сходен начин довкара след удар на Банзузи и неубедителна изява на стража на Айнтрахт - 4:0.

През втората част голеадата продължи. В 54-ата минута резултатът стана 5:0 след страхотен индивидуален рейд на Антонио Нуса. До края срещата основно се доиграваше, а Вандервоорд лиши Кнауф, резервата Юнес Ебнуталиб и Джан Узун от възможността за почетен гол с нови добри спасявания. Пропуск за РБ Лайпциг пък направи резервата Тидиам Гомис, който отблизо не успя да се разпише с глаеа. В предпоследната минута от редовното време младият французин се реваншира и след впечатляващо соло премина през няколко противници и прати топката в мрежата на Атуболу за крайното 6:0.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago