Леверкузен спечели голеадата в Майнц и взе първа победа като гост, Шик изравни постижение на Бербатов

Байер (Леверкузен) спечели надстрелването с Майнц 05 и победи с 4:3 като гост в изключително атрактивен мач от 5-тия кръг на Бундеслигата. “Аспирините” поведоха набързо с два чисти гола в началото на мача и помисли, че рано-рано си е решил нещата, но допусна изравняване още до края на първата част. Все пак през втората част Леверкузен успя да вкара нови две попадения и взе трите точки. Любопитното бе, че за Байер се разписаха четирима различни футболисти. Легендарният чешки нападател Патрик Шик пък изравни постижения на Димитър Бербатов от сезон 2005/06 и Щефан Киеслинг от сезон 2009/10, след като вкара във всеки от първите пет мача на Леверкузен в първенството.

Така “аспирините” записаха първия си успех като гост в първенстово и се изкачи на временната 4-а позиция с 10 точки. Майнц пък остава все още без победа като домакин и е в средата на таблицата със 7 пункта.

Леверкузен до голяма степен мислеше, че е решил срещата с два ранни гола в своя полза. Още в 5-ата минута Роберт Андрих със страхотно воле от границата на наказателното поле откри за “аспирините” - 0:1. Само четири минути по-късно Алейш Гарсия изведе Патрик Шик и чехът преодоля стража на домакините Александер Шволов за 0:2.

5 - Patrik Schick traf als dritter Leverkusener nach Dimitar Berbatov 2005/06 und Stefan Kießling 2009/10 an jedem der ersten fünf Spieltage einer Bundesliga-Saison. Maschine. https://t.co/EPbPQXoTyQ — OptaFranz (@OptaFranz) October 10, 2026

Леверкузен обаче понамали оборотите и това изигра много лоша шега за отбора, а Майнц успя да изравни още до края на полувремето. В 33-ата минута след корнер и разбъркване Антони Каси отблизо успя да намали резултата на 1:2. Десетина минути по-късно пак десният уинг-бек се разписа след асистенция на национала Надим Амири и изравни - 2:2.

В 55-ата минута Леверкузен отново излезе напред. След разбъркване в наказателното поле Джаръл Куанса се озова в добра стрелкова позиция и веднага шутира. Шволов успя да избие, но англичанинът с глава направи успешна добавка и прати топката в мрежата - 2:3. Десетина минути по-късно Леверкузен отново си върна двата гола аванс след първото попадение за сезона на завърналия се Муса Диаби, който се разписа с красив изстрел от границата на наказателното поле за 2:4. В 69-ата минута Мартен Терие бе близо до пети гол за гостите, но ударът му мина с малко встрани.

В последните секунди на двубоя Майнц успя да намали на 3:4, след като Бенедикт Холербах (Майнц) беше на правилното място в точния момент и направи успешна добавка. За повече обаче нямаше време.

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Снимки: Imago