Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Денислав Бърдаров заби 25 точки и блесна като MVP, Халкбанк спечели бронза на турнир в Гданск

  • 11 окт 2026 | 08:13
  • 1215
  • 0

Българският волейболист Денислав Бърдаров изигра страхотен мач и спечели наградата за Най-полезен играч (MVP) в двубоя за третото място на подготвителния турнир LOTTO Giganci Siatkówki във Валбжих. Бърдаров отбеляза 25 точки и поведе своя тима Халкбанк към драматичен успех с 3:2 (25:21, 34:36, 25:18, 17:25, 15:12. над сънародниците им от Спорт Тото.

23-годишният български посрещач направи истинско шоу на полето, като записа следните впечатляващи показатели:

25 точки в актива си, с което стана най-резултатният играч за своя отбор в малкия финал.

Официално признание за MVP (Най-полезен състезател) на двубоя заради ключовия си принос в решителния тайбрек.

Срещата премина през куп обрати и оспорвани моменти. Халкбанк взе първата част с 25:21, но Спорт Тото отговори с невероятен втори сет, спечелен с 36:34 след продължителна битка точка за точка. Тимът на Бърдаров отново излезе напред след 25:18 в третия сет, ала Спорт Тото прати мача в тайбрек след 25:17 в четвъртата част.

В решителния пети сет индивидуалната класа на българския състезател и съотборниците му си каза думата. Халкбанк затвори тайбрека с 15:12 и си осигури бронзовите отличия в турнира, благодарение на страхотното представяне на Бърдаров, който бе най-резултатен в срещата с 25 точки.

В състава на победителите сериозна роля изиграха още съотборниците му Хамза Аслан и Франсиско Фуентес, които добавиха по 20 точки за успеха. Другата голяма родна звезда в тима, Матей Казийски, също бе част от успешния уикенд на Халкбанк в Полша.

В полуфиналите ден по-рано Халкбанк бе отстъпил с 1:3 от шампиона на Полша Алурон ЦМЦ Варта Заверче, докато Спорт Тото бе загубил с 0:3 от Трефл Гданск. Голямата изненада на надпреварата обаче настъпи във финалния сблъсък.

Воденият от Мариуш Сордил тим на Трефл Гданск надигра категорично полския шампион Варта Заверче с 3:0 (28:26, 25:17, 25:15) и грабна трофея от тазгодишното издание на LOTTO Giganci Siatkówki.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

В зала „Борис Гюдеров“ в Перник беше дадено началото на 26-ото издание на мемориалния турнир в памет на волейболната легенда

В зала „Борис Гюдеров“ в Перник беше дадено началото на 26-ото издание на мемориалния турнир в памет на волейболната легенда

  • 9 окт 2026 | 20:54
  • 2134
  • 1
Нефтохимик спечели и втората проверка с Берое

Нефтохимик спечели и втората проверка с Берое

  • 9 окт 2026 | 20:09
  • 1365
  • 2
Кристиян Алексов и Георги Сеганов с победа за ИББ за Купата на Турция

Кристиян Алексов и Георги Сеганов с победа за ИББ за Купата на Турция

  • 9 окт 2026 | 19:53
  • 1509
  • 0
Металург с победен старт на Купа "Борис Гюдеров"

Металург с победен старт на Купа "Борис Гюдеров"

  • 9 окт 2026 | 19:40
  • 1588
  • 4
Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

  • 9 окт 2026 | 18:27
  • 12782
  • 20
За първи път: Два тима от Перник на мемориалния турнир "Борис Гюдеров"

За първи път: Два тима от Перник на мемориалния турнир "Борис Гюдеров"

  • 9 окт 2026 | 18:04
  • 1481
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

  • 11 окт 2026 | 06:45
  • 3793
  • 17
"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

  • 11 окт 2026 | 07:10
  • 2801
  • 33
Ще успее ли Макс Верстапен най-накрая да спечели Гран При на Сингапур?

Ще успее ли Макс Верстапен най-накрая да спечели Гран При на Сингапур?

  • 11 окт 2026 | 07:15
  • 3035
  • 3
Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

  • 11 окт 2026 | 06:57
  • 4395
  • 0
Дебютният гол на Диоманде донесе победа на Реал Мадрид, Винисиус вбеси "Бернабеу" с безумна проява

Дебютният гол на Диоманде донесе победа на Реал Мадрид, Винисиус вбеси "Бернабеу" с безумна проява

  • 10 окт 2026 | 23:58
  • 37009
  • 97
Шоу на Меси и Суарес върна Интер Маями на победния път

Шоу на Меси и Суарес върна Интер Маями на победния път

  • 11 окт 2026 | 04:40
  • 13965
  • 3