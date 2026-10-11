Денислав Бърдаров заби 25 точки и блесна като MVP, Халкбанк спечели бронза на турнир в Гданск

Българският волейболист Денислав Бърдаров изигра страхотен мач и спечели наградата за Най-полезен играч (MVP) в двубоя за третото място на подготвителния турнир LOTTO Giganci Siatkówki във Валбжих. Бърдаров отбеляза 25 точки и поведе своя тима Халкбанк към драматичен успех с 3:2 (25:21, 34:36, 25:18, 17:25, 15:12. над сънародниците им от Спорт Тото.

23-годишният български посрещач направи истинско шоу на полето, като записа следните впечатляващи показатели:

25 точки в актива си, с което стана най-резултатният играч за своя отбор в малкия финал.

Официално признание за MVP (Най-полезен състезател) на двубоя заради ключовия си принос в решителния тайбрек.

Срещата премина през куп обрати и оспорвани моменти. Халкбанк взе първата част с 25:21, но Спорт Тото отговори с невероятен втори сет, спечелен с 36:34 след продължителна битка точка за точка. Тимът на Бърдаров отново излезе напред след 25:18 в третия сет, ала Спорт Тото прати мача в тайбрек след 25:17 в четвъртата част.

В решителния пети сет индивидуалната класа на българския състезател и съотборниците му си каза думата. Халкбанк затвори тайбрека с 15:12 и си осигури бронзовите отличия в турнира, благодарение на страхотното представяне на Бърдаров, който бе най-резултатен в срещата с 25 точки.

В състава на победителите сериозна роля изиграха още съотборниците му Хамза Аслан и Франсиско Фуентес, които добавиха по 20 точки за успеха. Другата голяма родна звезда в тима, Матей Казийски, също бе част от успешния уикенд на Халкбанк в Полша.

В полуфиналите ден по-рано Халкбанк бе отстъпил с 1:3 от шампиона на Полша Алурон ЦМЦ Варта Заверче, докато Спорт Тото бе загубил с 0:3 от Трефл Гданск. Голямата изненада на надпреварата обаче настъпи във финалния сблъсък.

Воденият от Мариуш Сордил тим на Трефл Гданск надигра категорично полския шампион Варта Заверче с 3:0 (28:26, 25:17, 25:15) и грабна трофея от тазгодишното издание на LOTTO Giganci Siatkówki.

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