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Калоян Ладимекс спечели деветото издание на националния турнир по таекуон-до за Купа "Плевен"

  • 10 окт 2026 | 17:30
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Калоян Ладимекс спечели деветото издание на националния турнир по таекуон-до за Купа "Плевен"

Таекуондистите от спортен клуб "Калоян Ладимекс" от Перник спечелиха деветото издание на националния турнир за Купа "Плевен". На второ място се класираха състезателите на таекуон-до клуб "Фолкън" - Благоевград, а третото място е за ТКД "Одесос" - Варна, съобщиха за БТА от спортен клуб по таекуон-до „Атила“ Плевен, който е организатор на турнира със съдействието на Община Плевен.

Състезанието, което се проведе днес в зала "Спартак", събра повече от 200 деца от над 20 спортни клуба от България, както и представители на два клуба от Република Северна Македония. Младите състезатели бяха разпределени в четири възрастови категории – 6-7, 8-9, 10-11 и 12-13 години. Турнирът е част от календара на Българската федерация по таекуон-до ITF и от годишния спортен календар на Община Плевен.

„Видяхме много емоции, спортсменство и достойни изяви на младите състезатели. За нас най-важното е децата да трупат опит, да развиват уменията си и да изграждат увереност и характер чрез спорта. Благодаря на всички клубове, треньори, съдии, родители и съмишленици за подкрепата. Радвам се, че турнирът продължава да се развива и да привлича все повече млади таекуондисти. Поздравявам всички участници и се надявам догодина да се срещнем отново с още по-голям интерес към Купа „Плевен“, каза президентът и главен треньор на СКТ „Атила“ Даниел Цаков.

Гости на турнира бяха заместник-областният управител на област Плевен Богомил Стоев, общинският съветник Ивайло Петров, главният експерт в отдел "Спорт"на Община Плевен Нели Димитрова и мастър Вергилий Ситнилски - 8 дан, заместник-председател на турнирната комисия към ITF и заместник-председател на съдийската комисия към Европейската федерация по таекуон-до.

Както БТА писа, СКТ „Атила“ е партньор в междунароен проект на Сдружение "Рицари без броня", в който са включени спортни дейности, тренировки, граждански обучения, работилници, младежки екологични инициативи.

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