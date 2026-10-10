Черно море привлече защитник и го картотекира за дербито с Левски

Черно море подписа договор със защитника Несторли Лумбу, който вече получи състезателни права и ще бъде на разположение за двубоя с Левски от 11-ия кръг на efbet Лига. Срещата е в неделя от 17:30 часа на стадион "Тича" във Варна.

28-годишният централен бранител е роден на 5.1.1998 г. във Франция и е висок 195 см. Започва кариерата си в Поаси, след което играе в Троа и Виерзон. През 2021 г. напуска Франция, преминавайки в швейцарския третодивизионен Ювентус Цюрих. Там играе сезон и половина, записвайки 31 мача с 2 гола в първенството.

"Моряците" решават за контузени в последния момент

През последните 4 години се подвизава в румънската Лига 2, където преминава последователно през отборите на Шелимбар, Александрия, Университатя Крайова, Стяуа Букурещ и Олимпия Сату Маре.

Футболистът ще има възможност да направи своя дебют със "зелено-бялата" фланелка още в предстоящото домакинство срещу Левски на стадион "Тича".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google