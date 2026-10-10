"Моряците" решават за контузени в последния момент

Подготовката на Черно море за двубоя с Левски преминава с тренировка в събота. В последния момент буквално ще се реши дали някои от контузените играчи ще попаднат в групата.

Нападателят Георги Лазаров е с лека травма след заниманието в четвъртък. Аут за срещата ще бъдат Емануил Няголов и Йоргос Понтику. Треньорският щаб на "моряците" има два варианта в защита. При схема на игра 3-5-2 място в състава ще получи и младокът Георги Венциславов до Лучано Скуадроне и Венцислав Керчев.

Важен играч може да се завърне за Черно море

През изминалия сезон тази схема донесе няколко хубави победи на отбора. В класическия за Черно море вариант схемата е 4-3-3 . Тук важна роля ще изиграят халфовете Давид Телеш, Мохамед Аши, Берк Бейхан, Идрис Бунас и Васил Панайотов.

"Моряците" ще се надъхват с публика, решават ребус в движение

При отсъствие на Георги Лазаров, триото в нападение се очаква да бъде Селсо Сидни, Хорхе Падийя на върха на атаката и Асен Дончев, който играе еднакво добре като атакуващ десен или ляв халф.



Пламен Трендафилов

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