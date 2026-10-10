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"Моряците" решават за контузени в последния момент

  • 10 окт 2026 | 15:12
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"Моряците" решават за контузени в последния момент

Подготовката на Черно море за двубоя с Левски преминава с тренировка в събота. В последния момент буквално ще се реши дали някои от контузените играчи ще попаднат в групата.

Нападателят Георги Лазаров е с лека травма след заниманието в четвъртък. Аут за срещата ще бъдат Емануил Няголов и Йоргос Понтику. Треньорският щаб на "моряците" има два варианта в защита. При схема на игра 3-5-2 място в състава ще получи и младокът Георги Венциславов до Лучано Скуадроне и Венцислав Керчев.

Важен играч може да се завърне за Черно море
Важен играч може да се завърне за Черно море

През изминалия сезон тази схема донесе няколко хубави победи на отбора. В класическия за Черно море вариант схемата е 4-3-3 . Тук важна роля ще изиграят халфовете Давид Телеш, Мохамед Аши, Берк Бейхан, Идрис Бунас и Васил Панайотов.

"Моряците" ще се надъхват с публика, решават ребус в движение
"Моряците" ще се надъхват с публика, решават ребус в движение

При отсъствие на Георги Лазаров, триото в нападение се очаква да бъде Селсо Сидни, Хорхе Падийя на върха на атаката и Асен Дончев, който играе еднакво добре като атакуващ десен или ляв халф.

Пламен Трендафилов

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