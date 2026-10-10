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На полувремето: Челси 2:0 Борнемут, "сините" водят след два светкавични гола

  • 10 окт 2026 | 17:48
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Челси води с 2:0 на Борнемут на своя "Стамфорд Бридж" в двубой от 6-ия кръг на английската Премиър лийг. Още във 2-рата минута ветеранът Джордан Хендерсън откри с първия си гол за тима на Чаби Алонсо, а само минута по-късно Морган Роджърс удвои. Двубоят противопоставя два отбора, които се надяват да рестартират представянето си в шампионата след паузата за националните отбори. От своя страна Борнемут, под ръководството на Марко Розе, все още търси първия си успех в Премиър лийг през този сезон. Отборът заема 17-а позиция с 3 точки след 3 равенства и 2 загуби с голова разлика 6:8.

Интересен факт от историята на съперничеството между двата тима е, че последните три сблъсъка за първенство завършиха без победител. През миналия декември те направиха 2:2 на "Стамфорд Бридж", а по-рано през декември 2025 г. завършиха 0:0 на терена на Борнемут. През януари 2025 г. мачът в Лондон отново приключи при резултат 2:2. Последната победа на Челси датира от септември 2024 г. с 1:0 като гост.

В лагера на домакините аут поради травма в глезена е младежкият национал Джейми Гитънс. Чаби Алонсо прави три промени днес, като Жоао Педро заменя Дани Уелбек на върха на атаката за Челси. Зад него отново ще действат възстановеният и подписал нов договор Коул Палмър, както и Морган Роджърс. В средата на терена пък се завръща Мойсес Кайседо, който заменя Валентин Барко. Промяната в отбрана е завръщането сред титулярите на Джош Ачеампонг, който е предпочетен пред Уесли Фофана.

За Борнемут извън сметките са контузените Алекс Скот, Ели Крупи, Джъстин Клуйверт и Хулиан Араухо. Атаката на “черешките” ще води бразилецът Еванилсон, а сънародникът му Раян, Маркъс Тавърниър и Дейвид Брукс ще му помагат в предни позиции.

Челси започна ударно двубоя и само за три минути отбеляза две попадения. Още във 2-ата минута Коул Палмър напредна и намери Джордан Хендерсън, който с красив удар от границата на на наказателното поле откри - 1:0 за "сините". Това бе и първи гол за ветерана за новия му отбор. Само минута по-късно пък нова добра атака на домакините намери Морган Роджърс, който стреля опасно, а топката рикошира в главата на Антонио Силва и за втори път влетя в мрежата на бившия страж на Челси Джордже Петрович - 2:0. Имаше известни съмнения за засада при това попадение, но в крайна сметка то остана.

В 23-ата минута Хендерсън не бе далеч от второто си попадение, но далечният му удар профуча с малко покрай вратата на гостите. Тринадесет минути по-късно Борнемут пропусна най-чистата си ситуация в двубоя, след като Раян бе изведен очи в очи с Емилиано Мартинес, но стреля в тялото му, а аржентинският страж отрази и добавката на Райън Кристи.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

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