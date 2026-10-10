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Съотборник на ЛеБрон разкри какво би го зарадвало повече от титла в НБА

  • 10 окт 2026 | 15:42
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Съотборник на ЛеБрон разкри какво би го зарадвало повече от титла в НБА

Гардът на Филаделфия Сиксърс Ви Джей Еджкомб направи любопитно признание, заявявайки, че участието на Олимпийски игри с националния отбор на Бахамските острови е по-голям приоритет за него от спечелването на шампионски пръстен в НБА.

21-годишният баскетболист сподели възгледите си по време на стрийм, воден от неговия съотборник Джейлън Браун, който припомни изявите на Еджкомб за Бахамите през изминалото лято и попита какво би означавало за него да представя родината си на най-големия спортен форум.

"Ако трябва да бъда честен, това за мен е по-важно. Може да звучи лудо, но бих го предпочел пред това да стана шампион в НБА", сподели избраният под №3 в Драфта на НБА през 2025 г. талант.

През изминалото лято съотборникът на звездното ново попълнение на Сиксърс ЛеБрон Джеймс изигра три срещи за Бахамските острови в квалификациите за Световното първенство през 2027 година, записвайки впечатляващи средни показатели от 23,3 точки, 6,3 борби, 2,7 асистенции и 3 отнети топки на мач.

Към момента Бахамите заемат четвъртата позиция в Група „F“, като изостават с две победи от съставите на Аржентина и Уругвай. За следващата фаза на турнира се класират единствено първите три отбора от групата. Ако тимът успее да си осигури място на Мондиала, пред бахамците ще се открие и възможността да се борят за олимпийска квота чрез силно представяне на световните финали.

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Снимки: Gettyimages

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