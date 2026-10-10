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Шефът на Тракхаус Априлия обвини Марк Маркес за мелето в първия завой на спринта

  • 10 окт 2026 | 15:06
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Ръководителят на отбора на Тракхаус Априлия в MotoGP Давиде Бривио обвини Марк Маркес за мелето, което се получи в първия завой на спринтовата надпревара в Индонезия по-рано днес.

Инцидентът настъпи, след като Раул Фернандес, Марко Бедзеки, Маркес и Фабио Ди Джанантонио влязоха един до друг в първия завой, като Ди Джанантонио беше в най-вътрешната траектория, а Фернандес – най-външната. На изхода от кривата Маркес трябва да изправи мотора си, за да не се удари в Ди Джанантонио, което доведе до верижна реакция.

Първо Бедзеки затвори дросела на своята машина, но Фернандес нямаше време за реакция и се удари в заводския пилот на Априлия. Така двамата напуснаха спринта още в първия му завой, докато Маркес и Ди Джанантонио продължиха и финишираха съответно първи и трети.

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„Трудно е. На пръв поглед изглежда, че Хорхе (Мартин) и Марк бяха много агресивни. Те искаха да спечелят колкото се може повече позиции. И това беше резултатът, защото те бяха твърде агресивни спрямо останалите. Те бяха прекалено агресивно в първия завой, но не съм изненадан“, обясни Бривио в интервю по време на самия спринт.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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