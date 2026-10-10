Хорхе Мартин потвърди защо пропусна Маркес пред себе си в спринта

Хорхе Мартин потвърди, че е имал проблем с налягането в предната си гума и затова пропусна Марк Маркес пред себе си малко преди финала на спринта в Индонезия по-рано днес.

Според правилника на MotoGP налягането в предната гума трябва да е над определена от Мишлен стойност в поне 30% от състезателната дистанция в спринтовете. Мартин обаче е получил индикация, че гумата му е прекалено мека и това го е принудило да пропусне директния си съперник за титлата пред себе си, за да кара малко зад него и да вдигна налягането.

IS THAT AN ISSUE FOR @88jorgemartin? 🤯 @marcmarquez93 LEADS 👀 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/l6E1xxUhuC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 10, 2026

„Нямах добър старт, но пред мен четирима пилоти се опитаха да влязат заедно в първия завой, така че за мен беше лесно да поведе. След това се опитах да натисна и успях да се откъсна пред Марк, след което започнах просто да контролирам дистанцията.



„Но тогава разбрах, че съм под минималното налягане. Опитах да натисна още малко, за да го повиша, но не беше достатъчно. Така че трябваше да пропусна Марк и след това всичко се промени и стана по-трудно.



„Опитах се да го доближа, за да атакувам в последната обиколка, но тогава допуснах грешката в края на предпоследния тур. След нея всичко беше загубено. Ние никога не рискуваме с налягането, не знам защо днес се получи така“, каза Мартинатора.

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В крайна сметка той завърши спринта на четвъртото място след грешката, която допусна предпоследната обиколка. Тя му коства позиции от Ай Огура и Фабио Ди Джанантонио, които финишираха съответно втори и трети зад Маркес. С победата си днес световният шампион оглави генералното класиране, изпреварвайки Мартин.

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Снимки: Gettyimages