Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Хорхе Мартин потвърди защо пропусна Маркес пред себе си в спринта

  • 10 окт 2026 | 14:55
  • 532
  • 0

Хорхе Мартин потвърди, че е имал проблем с налягането в предната си гума и затова пропусна Марк Маркес пред себе си малко преди финала на спринта в Индонезия по-рано днес.

Според правилника на MotoGP налягането в предната гума трябва да е над определена от Мишлен стойност в поне 30% от състезателната дистанция в спринтовете. Мартин обаче е получил индикация, че гумата му е прекалено мека и това го е принудило да пропусне директния си съперник за титлата пред себе си, за да кара малко зад него и да вдигна налягането.

„Нямах добър старт, но пред мен четирима пилоти се опитаха да влязат заедно в първия завой, така че за мен беше лесно да поведе. След това се опитах да натисна и успях да се откъсна пред Марк, след което започнах просто да контролирам дистанцията.

„Но тогава разбрах, че съм под минималното налягане. Опитах да натисна още малко, за да го повиша, но не беше достатъчно. Така че трябваше да пропусна Марк и след това всичко се промени и стана по-трудно.

„Опитах се да го доближа, за да атакувам в последната обиколка, но тогава допуснах грешката в края на предпоследния тур. След нея всичко беше загубено. Ние никога не рискуваме с налягането, не знам защо днес се получи така“, каза Мартинатора.

Марк Маркес се възползва от кошмара на Априлия и спечели спринта на "Мандалика"
Марк Маркес се възползва от кошмара на Априлия и спечели спринта на "Мандалика"

В крайна сметка той завърши спринта на четвъртото място след грешката, която допусна предпоследната обиколка. Тя му коства позиции от Ай Огура и Фабио Ди Джанантонио, които финишираха съответно втори и трети зад Маркес. С победата си днес световният шампион оглави генералното класиране, изпреварвайки Мартин.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ръсел обясни катастрофата от първото място в спринта

Ръсел обясни катастрофата от първото място в спринта

  • 10 окт 2026 | 15:33
  • 506
  • 0
Шефът на Тракхаус Априлия обвини Марк Маркес за мелето в първия завой на спринта

Шефът на Тракхаус Априлия обвини Марк Маркес за мелето в първия завой на спринта

  • 10 окт 2026 | 15:06
  • 598
  • 0
Квалификацията в Сингапур ще започне с 30 минути по-късно

Квалификацията в Сингапур ще започне с 30 минути по-късно

  • 10 окт 2026 | 14:41
  • 529
  • 0
Пилотите на Макларън омаловажиха инцидента между тях

Пилотите на Макларън омаловажиха инцидента между тях

  • 10 окт 2026 | 14:15
  • 612
  • 0
Леклер: След средата на състезанието имах сериозни проблеми

Леклер: След средата на състезанието имах сериозни проблеми

  • 10 окт 2026 | 14:01
  • 611
  • 0
Хамилтън: Дъждът означаваше страхотен ден за нас

Хамилтън: Дъждът означаваше страхотен ден за нас

  • 10 окт 2026 | 13:53
  • 794
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:1 Спартак (Варна), гол на "соколите"

Ботев (Враца) 0:1 Спартак (Варна), гол на "соколите"

  • 10 окт 2026 | 16:17
  • 4711
  • 5
Арсенал 2:1 Лийдс,"артилеристите" с пълен обрат за по-малко от четвърт час

Арсенал 2:1 Лийдс,"артилеристите" с пълен обрат за по-малко от четвърт час

  • 10 окт 2026 | 14:29
  • 4764
  • 8
Втора лига на живо: трети гол на "Бончук", Хебър поведе

Втора лига на живо: трети гол на "Бончук", Хебър поведе

  • 10 окт 2026 | 16:00
  • 14362
  • 4
Макс Верстапен триумфира в пълния с инциденти мокър спринт в Сингапур

Макс Верстапен триумфира в пълния с инциденти мокър спринт в Сингапур

  • 10 окт 2026 | 13:19
  • 14848
  • 16
Задава се най-посетеният мач на ЦСКА от началото на сезона

Задава се най-посетеният мач на ЦСКА от началото на сезона

  • 10 окт 2026 | 14:21
  • 14155
  • 16
Иван Ценов пред Sportal.bg: В българския баскетбол има страшно много хора без чест, достойнство и морал

Иван Ценов пред Sportal.bg: В българския баскетбол има страшно много хора без чест, достойнство и морал

  • 10 окт 2026 | 14:20
  • 2643
  • 3