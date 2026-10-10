UFC ще обучава агенти на ФБР

Наскоро публикуван официален документ показва, че ФБР възнамерява да възложи на UFC ексклузивен договор за обучение на агенти в ръкопашен бой, с което ще бъдат задълбочени връзките между администрацията на Доналд Тръмп и организацията за смесени бойни изкуства.

Документът, подаден на 30 септември, представлява задължителна по закон обосновка за възлагане на договор на един-единствен изпълнител (Sole Source Justification). Тази процедура позволява на правителството да сключва договори, без да разглежда оферти от други компании.

Сумата, която UFC ще получи за обучението, е заличена в документа, поради което остава неясно колко публични средства ще бъдат изразходвани за програмата.

„ФБР се нуждае от програма за обучение на специални агенти в тактики за самозащита, която да се фокусира върху интегрирането на умения от смесените бойни изкуства (ММА) със специализирани защитни техники“, се посочва в обосновката на бюрото. „Целта на обучението е да подобри физическите бойни способности, психическата устойчивост и тактическата осведоменост, които са от решаващо значение за специалните агенти в ситуации с висок риск.“

Въпреки че ФБР признава, че „други доставчици, установени чрез пазарно проучване, демонстрират част от тези умения“, бюрото твърди, че единствено UFC може да осигури необходимата експертиза. Тези умения включват ударни техники, борба и събаряния, защита срещу оръжия, контрол в партер, както и физическа подготовка, отговаряща на стандартите, които ФБР очаква и изисква.

В документа е определен 15 октомври като краен срок, до който други организации могат да оспорят аргумента на ФБР, че никоя компания освен UFC не е в състояние да изпълни изискванията на договора. Посочва се, че ексклузивният договор ще бъде със срок от една година, за да се даде възможност за „допълнително пазарно проучване“, а дългосрочният договор ще бъде възложен чрез конкурентна процедура с подаване на оферти.

Президентът и главен изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт е дългогодишен приятел на президента Доналд Тръмп. В ранните години на организацията Тръмп предоставяше свои обекти за провеждането на някои от първите ѝ събития. През последните години Уайт е участвал в събития, свързани с Тръмп, а през 2024 година го представи пред делегатите на Националния конгрес на Републиканската партия.

През юни Уайт организира UFC Freedom 250 – първата по рода си бойна галавечер на Южната морава на Белия дом, с която беше отбелязан 80-ият рожден ден на Тръмп. Предложеният договор за обучение надгражда предишно сътрудничество между UFC и ФБР, осъществено през март в академията на бюрото в Куантико, щата Вирджиния.

В съобщението за двудневното събитие то беше описано като „ексклузивен обучителен семинар за курсантите в академията, както и за високопоставени служители на ФБР от цял свят“. Не е ясно дали UFC е получила публични средства за тези занимания и ако да, в какъв размер. Сред очакваните участници в обучението бяха посочени бойците Джъстин Гейджи, Хорхе Масвидал, Крис Уайдман, Клаудия Гаделя, Майкъл Чандлър, Манел Капе и Рензо Грейси.

На сайта на ФБР за набиране на кадри се посочва, че основният курс за подготовка на полеви агенти включва 20 седмици интензивно обучение, в това число и техники за самозащита. В последното предложение за договор обаче не се обяснява по какво обучението, предоставяно от UFC, ще се различава от подготовката, която инструкторите на самото ФБР вече осигуряват.

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