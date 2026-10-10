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Васил Терзиев: Редовното спортуване е инвестиция в здравето

  • 10 окт 2026 | 12:51
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Васил Терзиев: Редовното спортуване е инвестиция в здравето

Кметът на София Васил Терзиев призова софиянци да спортуват редовно. Той бе един от участниците в масовия старт на 5 километра от Софийския маратон и го завърши с време от 29 минути и 28 секунди.

Кметът на София и куп министри се включиха в Софийския маратон
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"Доволен съм от участието си. Без да съм тренирал специално го избягаха за под 30 минути. Победителят е за 15 минути, но с него имаме разлика във възрастта и в подготовката. Важното е да се спортува и редовно и да дадем пример на хората да излизат навън при всяка една възможност, за да инвестират в себе си в това да са по-здрави и по-позитивни", каза Терзиев.

"Стараем се да организираме такива събития все по-добре. Гражданите да бъдат все по-добре информирани за тях, за да могат да планират предвижването си. Но мисля, че те са свикнали. Все пак Софийския маратон го има за 43-ти път. Благодаря на софиянци за търпението. Виждам, че освен рекордния брой бегачи - над 12 000, има и много такива, които са излезли, за да подкрепят бегачите. Има настроение. Това е много важно, за да бъде един град жив и всички да се чувстваме като едно голямо общество", добави столичният кмет.

Той се пошегува и с колегите си от Министерски съвет също да наблегнат на тренировките, след като се класира на 256-о място, а министът с най-добър резултат бе този на културата - Евтим Милошев, който се нареди 617-и.

"Аз си спортувам редовно и призовавам колегите от Министерски съвет малко да работят върху времената. Физическата им форма има накъде да се подобрява", каза Терзиев.

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