Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Иво Балабанов и Билсерин Сюлейман спечелиха стартовете на 10 километра от Софийския маратон

  • 10 окт 2026 | 12:45
  • 206
  • 0
Иво Балабанов и Билсерин Сюлейман спечелиха стартовете на 10 километра от Софийския маратон

Иво Балабанов и Билсерин Сюлейман спечелиха при мъжете и при жените в старта на 10 километра от Софийския маратон.

Балабанов финишира за 30 минути и 13 секунди. Втори с резултат от 31:01 минути се класира мароканецът Абделгафур Ахизун. На почетната стълбичка се качи и Стоян Владков, който приключи за 32:15 минути.

При дамите Билсерин Сюлейман бе без реална конкуренция и финишира за 35:06 минути, изпреварвайки с над четири минути следващата в класирането. Втора с 39:12 минути е Веселка Дамянова, а трета с 39:32 остана Кристиана Михайлова.

На старт на 10-те километра застанаха и редица популярни лица, сред тях бронзовият медалист в сноуборда от Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо Тервел Замфоров, както и целият национален отбор по бокс, заедно с президента на федерацията Красимир Инински и националния селекционер Жоел Арате.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Кметът на София и куп министри се включиха в Софийския маратон

Кметът на София и куп министри се включиха в Софийския маратон

  • 10 окт 2026 | 09:46
  • 1577
  • 4
Промяна на движението в София през уикенда заради маратона

Промяна на движението в София през уикенда заради маратона

  • 10 окт 2026 | 09:23
  • 1374
  • 0
Дисквалифицираха фитнес инфлуенсърка от Берлинския маратон заради возене на велосипед

Дисквалифицираха фитнес инфлуенсърка от Берлинския маратон заради возене на велосипед

  • 9 окт 2026 | 14:56
  • 490
  • 0
БФЛА и местната власт обсъдиха подготовката за две големи първенства в Койнаре

БФЛА и местната власт обсъдиха подготовката за две големи първенства в Койнаре

  • 9 окт 2026 | 14:26
  • 600
  • 0
Незрящият Виктор Асенов дава сили на бегачите с рок музика по трасето на Софийския маратон

Незрящият Виктор Асенов дава сили на бегачите с рок музика по трасето на Софийския маратон

  • 9 окт 2026 | 11:51
  • 488
  • 0
Дългият път към върха: Тайната зад възхода на Одри Веро

Дългият път към върха: Тайната зад възхода на Одри Веро

  • 9 окт 2026 | 11:07
  • 1101
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макс Верстапен триумфира в пълния с инциденти мокър спринт в Сингапур

Макс Верстапен триумфира в пълния с инциденти мокър спринт в Сингапур

  • 10 окт 2026 | 13:19
  • 3881
  • 4
Пълен стадион по тъжен повод чака Ботев и Славия

Пълен стадион по тъжен повод чака Ботев и Славия

  • 10 окт 2026 | 07:30
  • 6346
  • 22
"Железничарско" дерби в "Надежда"

"Железничарско" дерби в "Надежда"

  • 10 окт 2026 | 07:40
  • 3285
  • 3
Кръгът във Втора лига продължава с цели шест срещи

Кръгът във Втора лига продължава с цели шест срещи

  • 10 окт 2026 | 11:02
  • 10121
  • 3
Ботев (Враца) и Спартак (Варна) търсят завръщане на победния път

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) търсят завръщане на победния път

  • 10 окт 2026 | 07:20
  • 3925
  • 7
Какъв ад очаква Манчестър Сити на "Анфийлд"

Какъв ад очаква Манчестър Сити на "Анфийлд"

  • 10 окт 2026 | 08:27
  • 9193
  • 12