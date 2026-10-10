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Стрикланд отново се изрепчи на UFC

  • 10 окт 2026 | 11:17
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Шон Стрикланд отново изостри конфликта си с UFC относно заплащането на бойците. Ден след като се оплака в социалните мрежи от възнагражденията в UFC и обяви, че обмисля да изпълни договора си докрай, за да премине в друга организация, шампионът в средна категория (до 84 кг) заяви, че няма да влезе в октагона, докато ситуацията му не бъде разрешена.

„Няма да се бия или да подписвам какъвто и да било договор, докато не изясним този въпрос“, написа Стрикланд. „Надявам се скоро да намерим решение. Благодаря на всички за подкрепата, тя наистина ми помага!“

Още от септември Стрикланд използва социалните мрежи, за да изразява недоволството си от настоящото си заплащане в хода на преговорите за защита на титлата срещу Насурдин Имавов. Стрикланд се намира в серия от две поредни победи, след като първо приключи предсрочно Антъни Ернандес, а след това надделя в оспорван двубой над Хамзат Чимаев, за да си върне шампионския пояс в средна категория.

Американецът заяви, че дори обмисля да се откаже от титлата си в UFC и да изпълни оставащите си договорни задължения с мачове в полутежка категория (до 93 кг), след което да напусне организацията.

„Обмислям просто да премина в полутежка категория, да си изпълня договора и след това да се сбия с Джейк Пол“, написа Стрикланд в сряда. „Звучи забавно.“

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