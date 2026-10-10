Как Максико Килес може да стане световен шампион в Гран При на Индонезия

Максико Килес не успя да реализира първи си мачпойнт в битката за титлата в Moto3 през 2026 година, след като завърши втори в надпреварата за Гран При на Япония миналата седмица.

Испанецът ще има втори шанс да си гарантира титлата предсрочно по време на утрешната Гран При на Индонезия. За целта той ще трябва да завърши състезанието на „Мандалика“ с аванс от минимум 125 точки.

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В момента Килес води със 127 пункта пред Давид Алманса, а в борбата за титлата, поне математически, са още Алваро Карпе и Брайън Уриарте. Двамата съотборници в тима на КТМ изостават със съответно 135 и 139 точки от лидера Килес. Това означава, че Килес ще бъде световен шампион пет кръга пред края на сезона, ако не загуби повече от две точки спрямо Алманса, повече от десет спрямо Карпе и повече от 19 спрямо Уриарте.

Именно Уриарте ще стартира от полпозишъна на „Мандалика“, а до него на първата редица ще застанат Алманса и Карпе. Килес пък ще потегли от шестото място, като пред него на втория ред ще бъдат съотборниците в Леопард Рейсинг Адриан Фернандес и Гуидо Пини. Състезанието за Гран При на Индонезия в Moto3 стартира утре в 7:00 часа сутринта българско време.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages