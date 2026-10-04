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Давид Алманса удържа Килес за победата в Япония и отложи коронацията му

  • 4 окт 2026 | 05:47
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Давид Алманса удържа Килес за победата в Япония и отложи коронацията му

Давид Алманса спечели своята трета победа от началото на сезона в Moto3, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Япония. По този начин той отложи с поне седмица коронацията на Максико Килес, който завърши втори на „Мотеги“.

Битката за победата в Страната на изгряващото слънце се превърна в нов дуел между Алманса и Килес, като този път той беше спечелен от Алманса. На финала двамата бяха разделени от само 0.046 секунди, след като Килес притисна своя съперник във финалния тур, но така и не намери път покрай него и трябваше да се задоволи с второто място.

Трети финишира Алваро Карпе, който беше във водещата група, но изостана леко в края, за да пресече финалната линия 2.738 секунди след победителя. В подножието на подиума остана Брайън Уриарте, чието състезание беше провалено от две минавания през дългата обиколка.

Испанецът беше лидер в първата половина на дистанцията от 17 обиколки, но беше наказан заради грешка на механиците му преди старта. Те бяха хванати да работят по мотора на своя пилот при оставащи по-малко от три минути до старта, което е пряко нарушение на правилата и съответно Уриарте беше санкциониран с две минавания през дългата обиколка.

Пети завърши Рико Салмела, а в топ 10 влязоха още Матео Бертели, Давид Муньос, Рюсей Яманака, Джоел Естебан и Адриан Крусес. Веда Пратама, Хаким Даниш, Адриан Фернандес, Валентин Пероне и Кейси О'Горман оформиха зоната на точките в надпреварата за Гран При на Япония.

В генералното класиране Килес остава лидер с актив от 326 точки и комфортен аванс от 127 пункта пред днешния победител Алманса. Тройката с пасив от 135 точки оформя Карпе, а математически шанс за титлата преди финалните шест кръга за сезона все още има и Уриарте, който изостава със 139 пункта от Килес.

Сезонът в Moto3 ще продължи след седмица с Гран При на Индонезия от пистата „Мандалика“, където Килес ще има втори шанс да си гарантира предсрочно световната титла.

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Снимки: Gettyimages

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