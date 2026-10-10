Ай Огура: Хубаво състезание, но имаме още работа за вършене

Ай Огура е пилотът на Априлия, който изпитва най-много трудности от началото на уикенда за Гран При на Индонезия, като японският състезател на Тракхаус направи две падания в хода на тренировъчните сесии на „Мандалика“.

What a recovery from @aiogura79 for a silver #TissotSprint medal 🥈 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/PcC4Ik2uWg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 10, 2026

Той обаче се оказа най-предно класираният пилот на маркато от Ноале в спринта, който се превърна в кошмар за Априлия. Огура финишира втори зад Марк Маркес, а след финала сам призна, че той и екипът му имат още работа за вършене, ако искат да са в челото и по време на дългото състезание.

Марк Маркес се възползва от кошмара на Априлия и спечели спринта на "Мандалика"

„Беше страхотно. В състезанието видях, че има няколко места, на които трябва да се подобря значително. Ако искаме и утре да се борим за позиции като днес, ще трябва да се подобрим. Беше хубаво състезание, но имаме още работа за вършене, гледаме напред към утре“, коментира японският състезател.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages