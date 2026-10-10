Фабио Ди Джанантонио: Върнахме се там, където искаме да сме

Фабио Ди Джанантонио не беше напълно доволен от представянето си в квалификацията и спринта на „Мандалика“, въпреки че се класира трети и в двете сесии.
Италианецът обясни след финала на спринтовата надпревара, че е можел да се представи още по-силно, но не разкри какво точно му е попречило. Все пак той беше доволен от факта, че отново се бори в челото, което не му се беше случвало от известно време насам.
Марк Маркес се възползва от кошмара на Априлия и спечели спринта на "Мандалика"
„Винаги съм много критичен към себе си. Днес мисля, че можех да се представя по-добре. Но трябва да гледаме от позитивната страна. Върнахме се там, където искаме да сме с много скорост. Гладни сме, искаме да се борим с тези момчета, така че трябва да се гордеем от постигнатото днес, но още не сме приключили, ще настинем отново утре“, каза Ди Джанантонио, който днес празнува своя 28-ми рожден ден.
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages