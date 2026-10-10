Байерн подновява битките в Бундеслигата с баварско дерби

В събота, 10 октомври, от 16:30 часа отборите на Аугсбург и Байерн (Мюнхен) се изправят един срещу друг на стадион "ВВК Арена" в мач от 5-ия кръг на германската Бундеслига. Баварското сблъсък противопоставя втория във класирането гранд срещу домакините, които заемат 8-о място в подреждането.

Байерн (Мюнхен) влиза в двубоя с актив от 10 точки след първите четири кръга (3 победи и 1 равенство) и голова разлика 14:2. Отборът, воден от Венсан Компани, изостава само на три точки от водача Борусия (Дортмунд). "Жълто-черните" късно снощи вчера направиха драматично равенство (2:2) в домакинството си на Вердер (Бремен) и така при победа днес баварците имат шанса да се изкачат на върха. В последния си мач пък преди паузата за националните отбори шампионът разгроми Унион (Берлин) с 7:0 у дома, а преди това постигна успехи срещу Елверсберг (2:1) и Бодьо/Глимт (5:0) в Шампионската лига.

Борусия и Вердер със зрелищен хикс

От своя страна Аугсбург, под ръководството на Мануел Баум, заема 8-а позиция с 7 точки (2 победи, 1 равенство и 1 загуба) и голова разлика 11:6. Отборът започна сезона убедително с победи над Шалке 04 (3:0) и Айнтрахт (Франкфурт) (4:1), но в последните два кръга завърши 2:2 срещу Байер (Леверкузен) и допусна поражение с 2:3 при гостуването си на Вердер (Бремен).

Исторически Байерн (Мюнхен) има сериозно предимство срещу своя баварски съсед, като е спечелил 45 от общо 64 мача между двата тима във всички турнири. Въпреки това Аугсбург показа, че може да поднася изненади, спечелвайки с 2:1 при гостуването си на "Алианц Арена" през януари 2026 година. В последния двубой между двата тима на "ВВК Арена" през август 2025 година мюнхенци стигнаха до труден успех с 3:2.

Основният отсъстващ за Байерн е халфът Джамал Мусиала, който получи разкъсване на мускулни влакна по време на лагера на националния отбор. Извън сметките остава и защитникът Тарек Бухман. В негово отсъствие Серж Гнабри и Луис Диас се очаква да подпомагат нападателя Хари Кейн в предни позиции, заедно с Майкъл Олисе.

Домакините от Аугсбург нямат да могат да разчитат на контузените Стив Мюние, Тим Брайтхаупт и Ноакай Банкс. В атака Мануел Баум вероятно ще заложи на Михаел Грегорич, който вече има 3 гола от началото на сезона, подпомаган от швейцарския национал Фабиан Рийдер.

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