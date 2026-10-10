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Богданович с първи игрови минути за Хюстън

  • 10 окт 2026 | 06:36
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Богданович с първи игрови минути за Хюстън

Баскетболистите на Хюстън Рокетс надиграха Далас Маверикс със 135:117 в предсезонна контрола в Макао, а капитанът на националния отбор на Сърбия Богдан Богданович изигра първия си мач за новия си тим.

Сръбският гард прекара на паркета малко над 15 минути и завърши срещата с четири точки, четири асистенции и две борби. Той реализира единствения си опит за две точки, докато при трите си стрелби от далечна дистанция не успя да се разпише. Беше безпогрешен и от линията за изпълнение на наказателни удари, откъдето вкара и двата си опита.

Хюстън контролираше случващото се на терена от самото начало и се оттегли на полувремето със солидна преднина от 20 точки (65:45). След паузата Далас опита да окаже по-сериозна съпротива, но така и не застраши реално аванса на съперника. Най-резултатен за успеха на Рокетс беше Тари Ийсън с 20 точки, а Алперен Шенгюн записа трипъл-дабъл с 16 точки, 10 борби и също толкова асистенции. Кевин Дюрант добави 15 точки.

В състава на Далас най-ефективен бе първият избор от миналогодишния драфт на НБА Купър Флаг с 19 точки, шест борби и три асистенции. Девет точки за Маверикс отбеляза Тарик Биберович.

Хюстън и Далас ще се изправят един срещу друг отново в Макао, като вторият подготвителен мач е насрочен за 11 октомври (неделя).

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