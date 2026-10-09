В зала „Борис Гюдеров“ в Перник беше дадено началото на 26-ото издание на мемориалния турнир в памет на волейболната легенда

В зала „Борис Гюдеров“ в Перник беше дадено началото на 26-ото издание на мемориалния турнир в памет на волейболната легенда Борис Гюдеров. На церемонията присъстваха секретарят на Община Перник Иво Симеонов, председателят на Управителния съвет на клуба домакин Миньор, както и дъщерята на Борис Гюдеров – Ваня, която даде официалния старт на състезанието.

Иво Симеонов приветства публиката и четирите отбора участници, като отбеляза, че вече 26 години Перник събира волейболния елит. Симеонов благодари на отборите, че никога не отказват поканата.

В първия мач от мемориалния турнир Металург Перник се наложи над Пирин Разлог с 3:1 гейма (27:25, 21:25, 25:22, 28:26). След това Миньор посрещна ЦСКА.

Програмата ще продължи и на 10 и 11 октомври (събота и неделя). На 10 октомври от 14:00 часа на терена излизат Металург и ЦСКА, а от 15:30 часа – Миньор и Пирин. В неделя, 11 октомври, двата отбора от Перник ще играят от 14:00 часа, а след тях ще се срещнат ЦСКА и Пирин. Награждаването на отборите ще бъде от 17:00 часа.

На миналогодишния турнир, който беше 25-ото юбилейно издание, в знак на признателност Управителният съвет на клуба взе решение екипът с номер 8 да бъде изваден завинаги от стартовия лист на Миньор. Фланелката ще бъде поставена на видно място в залата. Беше излъчено видео, изготвено от Ани и Емил Николови, с архивни кадри и интервюта с Борис Гюдеров.

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