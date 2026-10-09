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Мария Попов донесе медал за България на Европейското първенство по бадминтон до 15 години

  • 9 окт 2026 | 20:13
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Мария Попов донесе медал за България на Европейското първенство по бадминтон до 15 години

Мария Попов се класира за полуфиналите на единично и така осигури медал за България от Европейското първенство по бадминтон за девойки до 15 години в Сотра, Норвегия.

Българката, която е поставена под номер 2 в схемата, победи на четвъртфиналите Алис Хуан (Швеция) с 21:12, 21:12 за 27 минути игра. Тя вече има четири поредни успеха на единично от началото на шампионата.

За място на финала Попов ще играе утре срещу третата поставена Клара Менегаци Брике (Франция).

Българката имаше четири мача днес по програма - по два на единично и на двойки, и записа три успеха.

На четвъртфиналите на двойки девойки Попов и Мутиара Мандала (Англия), шести в схемата, загубиха от номер 2 Лизон Прево и Клара Менегаци Брике (Франция) със 17:21, 15:21 за 27 минути.

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