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Нефтохимик спечели и втората проверка с Берое

  • 9 окт 2026 | 20:09
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ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) спечели и втората си контрола с Берое 2016 (Стара Загора) в бургаската зала "Младост". Състезателите на Иван Станев се наложиха с 3:1 (20:25, 25:21, 25:17, 25:21). 

В четвъртък действащите носители на Купата на България и вицешампиони на страната победиха съперника с 3:1 гейма. 

Така избраниците на Иван Станев записаха 7 победи от 7 мача в предсезонните контроли.

Другата събота (17 октомври) Нефтохимик излиза срещу ЦСКА в полуфинал за Суперкупата на България в спортна зала "Левски София" в столицата.

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