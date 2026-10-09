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Кристиян Алексов и Георги Сеганов с победа за ИББ за Купата на Турция

  • 9 окт 2026 | 19:53
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Кристиян Алексов и Георги Сеганов с победа за ИББ за Купата на Турция

Българските волейболисти Георги Сеганов и Кристиян Алексов и техният Истанбул Бююкшехир записаха трудна но важна победа в турнира за Купата на Турция.

ИББ се наложи над градския съперник Истанбул Генчлик с 3:2 (25:18, 20:25, 20:25, 25:21, 15:13) пред 200 зрители в зала “Ататюрк”.

Бившият разпределител на националния отбор на България Георги Сеганов игра цял мач за домакините и записа 2 точки ( 2 блока).

Кристиян Алексов се включи отлично в двубоя в четвъртия гейм, когато замени двукратният европейски шампион със Сърбия Урош Ковачевич.

Алексов реализира 9 точки (1 блок, 58% ефективност в атака, 20% перфектно и 50% позитивно посрещане - +6).

Али Фазлъ заби 22 точки (1 ас, 1 блок) за успеха на ИББ.

Урош Ковачевич добави 17 точки (1 ас, 1 блок).

Младежкият национал Огнян Христов бе част от състава на Истанбул Генчлик, но не се появи в игра.

Ясин Айдън заби 26 точки за Истанбул Генчлик.

Дик Коой добави 20 точки.

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