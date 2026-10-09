Шампионът Монтана започна сезона с труден успех над Рилски спортист

Шампионът Монтана започна новия сезон в женското баскетболно първенство с успех като гост над Рилски спортист.

В повторение на финала от предходния шампионат монтанчанки победиха с 71:70 (22:19, 20:20, 15:13, 14:18).

Двубоят в "Арена СамЕлион" стартира по-добре за тима на Монтана, който изкова аванс от 11:2 за малко повече от три минути игра. Рилски спортист обаче бързо се съвзе и след тройка на Габриела Николова се стигна до равенство 13:13. До края на първата четвърт Рилски спортист на три пъти поведе с точка аванс, но в крайна сметка Монтана имаше аванс след откриващите десет минути при 22:19.

Във втората част играта продължи да бъде все така равностойна, а двата тима да си разменят кошове. Логично на този фон почивката дойде при минимален аванс в полза на Монтана от 42:39.

През второто полувреме резултатността и на двата отбора спадна. Монтана отново имаше предимство в началото на третата четвърт и гостенките отвориха първата двуцифрена разлика в срещата при 57:47. Тя обаче бе стопена от тима от Самоков до пет точки преди старта на заключителния период при 57:52.

Три последователни тройки - две на Радина Илиева и една на Ивана Бонева, дадоха преднина на Рилски спортист при 66:65. Това бе първия аванс за самоковки от средата на първата четвърт.

Минута и 17 секунди преди края Патриция Бура върна аванса на Монтана при 69:68, след като успя да поднесе в коша напълно непокрита от отбраната на домакините. Последва таймаут за Рилски спортист, но той не доведе до нищо за самоковки. В ответната атака Индиа Фарси вкара от средно разстояние за Монтана за 71:68.

В последните секунди Мари Кенембени Ммагна вкара кош за Рилски спортист, но той бе достатъчен само за оформянето на крайния резултат.

За победителките най-резултатна бе Индиа Фарси с 27 точки. Патриция Бура направи "дабъл-дабъл" от 19 точки и 10 борби.

За Рилски спортист Ивана Бонева отбеляза 16 точки, Деница Манолова реализира 14, а Радина Илиева завърши с 12.

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