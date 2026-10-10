Иван Ценов пред Sportal.bg: В българския баскетбол има страшно много хора без чест, достойнство и морал

След 5 десетилетия, посветени на баскетбола, и дългогодишна работа в ръководните органи на Българската федерация по баскетбол, Иван Ценов подаде оставка от заеманата от него длъжност на вицепрезидент на БФБ.

Той коментира специално за Sportal.bg причините за решението си, изрази разочарованието си от изминалото извънредно изборно Общо събрание и сподели вижданията си за управлението и бъдещето на българския баскетбол.

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„Вече 50 години съм около баскетболния терен, като голяма част от това време съм прекарал в ръководните органи на федерацията. Седем години бях изпълнителен директор, а в продължение на 12–13 години бях член на Управителния съвет. Мога смело да заявя, че не съжалявам за нито едно от решенията, които съм вземал в тези си качества, защото те винаги са били продиктувани от принципност. Единственият ми водещ мотив е бил интересът на българския баскетбол.

Поводът да подам оставка е проведеното в началото на седмицата Общо събрание. Вместо да се превърне в сблъсък на идеи и стратегии за развитието на баскетбола, то се превърна в борба за гласове между различни баскетболни лобита. В този процес бяха замесени дори политици, влиятелни обществени фигури и кметове.

Личното ми мнение е, че местата в Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол, както и в комисиите, които имат изключително важна роля, не бива да се превръщат в разменна монета срещу подкрепа по време на избори”, заяви Иван Ценов пред Sportal.bg.

“Смятам, че в Управителния съвет трябва да влизат бизнесмени със собствен бизнес или ръководители на големи предприятия и компании в България. Това са хора, които могат да използват връзките и контактите си, за да осигуряват повече средства за развитието на баскетбола.

Разликата във финансирането на баскетболната и волейболната федерация е огромна, като волейболът разполага със значително повече ресурси. Това е проблем, който не успяваме да решим от години, включително и по отношение на привличането на основен спонсор. Идеи за това какво трябва да се промени винаги е имало, но всяка добра идея трябва да бъде подкрепена с необходимото финансиране.

Работещите органи във федерацията трябва да бъдат секретариатът и комисиите. Те трябва да са силни звена, изградени от професионалисти и баскетболните хора. Управителният съвет трябва да задава посоката, да определя приоритетите и да осигурява необходимите средства. Разбира се, би било чудесно, ако членовете му също са свързани с баскетбола. За съжаление в тези години, малко са хората, които успяхме да привлечем от баскетболните среди, които да помагат и финансово”, допълни бившият национал.

“В момента чувам, че се говори за обединение между кандидатите. За мен това не е обединение, а съглашателство. През последните години станахме свидетели на подобни опити в политиката. Когато човек прави коалиция с някого, неминуемо се отказва от част от нещата, които е обещал на избирателите си и не изпълнява програмата си. Според мен по-честният вариант е когато един човек бъде избран да ръководи, да направи всичко възможно, за да изпълни програмата, за която му е гласувано доверие”, каза още Ценов.

“Беше ли трудно решението да се оттегля след толкова години? През последните 13 години основните ми ангажименти бяха свързани със зала „Триадица“, която успяхме да превърнем от неработещо съоръжение в модерна и функционираща зала. Единствено съжалявам, че след последния ремонт, който все още продължава, няма да мога да се порадвам на резултата от свършената работа.

Накрая бих искал да благодаря на всички честни хора, с които ме е срещнал баскетболът, с които съм работил през годините. Искам да благодаря и на предателите - не към мен, а към баскетбола. Те ми помогнаха да осъзная, че в българския баскетбол има страшно много хора, за които думи като чест, достойнство, доблест и морал са просто думи от речника, а не ценности, подкрепени с действия.

Пожелавам успех на новото ръководство на Българската федерация по баскетбол и се надявам да изпълни всичко, което е обещало на избирателите си“, завърши Иван Ценов.

ГОШО МЕТОДИЕВ

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