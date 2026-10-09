Проблеми в Нотингам преди завръщането на Гласнер на "Селхърст Парк"

Нотингам Форест може да направи няколко промени в състава си за гостуването на Кристъл Палас в неделя, 11 октомври, на „Селхърст Парк“. Мениджърът Оливер Гласнер ще се изправи срещу бившия си отбор, след като пое Форест, а тимът му ще търси по-добро представяне след загубата с 0:1 от Ковънтри преди паузата за националните отбори.

Сред възможните промени е завръщането на Ибрахим Сангаре в средата на терена. Джеймс Макати се очаква да запази мястото си след добрите си изяви, докато Дан Ндойе може отново да получи предимство пред Игор Жезус в предни позиции. Морган Гибс-Уайт вероятно ще действа зад централния нападател Лиъм Делап. В защита се очаква Гласнер да запази обичайната си тройка, включваща Усман Диоманде, Жаир Куня и Мурило.

Кристъл Палас също има кадрови проблеми. Жан-Филип Матета е под въпрос заради травма на задното бедро, Исмаила Сар е извън строя заради проблем в областта на слабините, а Чади Риад продължава възстановяването си след операция на коляното, а бранителят Аксел Дисаси е наказан.

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Снимки: Gettyimages