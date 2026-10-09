Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест

Проблеми в Нотингам преди завръщането на Гласнер на "Селхърст Парк"

  • 9 окт 2026 | 18:56
  • 591
  • 0
Проблеми в Нотингам преди завръщането на Гласнер на "Селхърст Парк"

Нотингам Форест може да направи няколко промени в състава си за гостуването на Кристъл Палас в неделя, 11 октомври, на „Селхърст Парк“. Мениджърът Оливер Гласнер ще се изправи срещу бившия си отбор, след като пое Форест, а тимът му ще търси по-добро представяне след загубата с 0:1 от Ковънтри преди паузата за националните отбори.

Сред възможните промени е завръщането на Ибрахим Сангаре в средата на терена. Джеймс Макати се очаква да запази мястото си след добрите си изяви, докато Дан Ндойе може отново да получи предимство пред Игор Жезус в предни позиции. Морган Гибс-Уайт вероятно ще действа зад централния нападател Лиъм Делап. В защита се очаква Гласнер да запази обичайната си тройка, включваща Усман Диоманде, Жаир Куня и Мурило.

Кристъл Палас също има кадрови проблеми. Жан-Филип Матета е под въпрос заради травма на задното бедро, Исмаила Сар е извън строя заради проблем в областта на слабините, а Чади Риад продължава възстановяването си след операция на коляното, а бранителят Аксел Дисаси е наказан.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Феновете на Ман Юнайтед връщат легендарен банер след решението срещу Ман Сити

Феновете на Ман Юнайтед връщат легендарен банер след решението срещу Ман Сити

  • 9 окт 2026 | 15:49
  • 1663
  • 0
Бивш треньор на Барселона: Отиваш там и не трябва да правиш нищо

Бивш треньор на Барселона: Отиваш там и не трябва да правиш нищо

  • 9 окт 2026 | 15:33
  • 2194
  • 14
Повече от половината участници на Мондиал 2026 са били жертви на онлайн тормоз

Повече от половината участници на Мондиал 2026 са били жертви на онлайн тормоз

  • 9 окт 2026 | 15:17
  • 410
  • 0
Менди поднови тренировки с Реал Мадрид

Менди поднови тренировки с Реал Мадрид

  • 9 окт 2026 | 15:08
  • 528
  • 0
Луис Енрике: Футболистите не са машини, но няма повод за притеснение

Луис Енрике: Футболистите не са машини, но няма повод за притеснение

  • 9 окт 2026 | 15:03
  • 640
  • 1
Смятаният за основен конкурент Инфантино за президент на ФИФА няма да се кандидатира, времето за алтернативи изтича

Смятаният за основен конкурент Инфантино за президент на ФИФА няма да се кандидатира, времето за алтернативи изтича

  • 9 окт 2026 | 14:40
  • 955
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Етър 0:0 Фратрия

Етър 0:0 Фратрия

  • 9 окт 2026 | 20:00
  • 1370
  • 1
Ето кога ще се реши дали Никола Цолов ще влезе във Формула 1 догодина

Ето кога ще се реши дали Никола Цолов ще влезе във Формула 1 догодина

  • 9 окт 2026 | 17:34
  • 9293
  • 8
Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

  • 9 окт 2026 | 15:22
  • 13578
  • 113
Янтра посече лидера

Янтра посече лидера

  • 9 окт 2026 | 19:18
  • 7201
  • 9
Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

  • 9 окт 2026 | 18:27
  • 4742
  • 5
ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

  • 9 окт 2026 | 08:23
  • 37702
  • 212