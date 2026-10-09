Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

За първи път: Два тима от Перник на мемориалния турнир "Борис Гюдеров"

  • 9 окт 2026 | 18:04
  • 426
  • 0
За първи път: Два тима от Перник на мемориалния турнир "Борис Гюдеров"

За първи път в историята на традиционния мемориален турнир по волейбол за мъже за Купа „Борис Гюдеров“, два отбора от Перник ще вземат участие в надпреварата, която ще се проведе на 9, 10 и 11 октомври в едноименната зала в града.

В битката за Трофея ще влязат домакините от Миньор (Висша лига) и градският съперник Металург, който от тази година ще се подвизава в елитната група – Winbet Супер Волей. Останалите два участника в четиристранния форум са първодивизионните Пирин и ЦСКА.

Надпреварата е в памет на изтъкнатия български национал и едно от най-големите имена в родния волейбол от миналото Борис Гюдеров и традиционно се провежда в едноименната зала в Перник. Това е и най-дългогодишният турнир за мъже у нас, като тази година ще бъде неговото 26-то издание.

Ще се играе по системата всеки срещу всеки в три състезателни дни.

Програма на турнира „Борис Гюдеров“

Петък, 9 октомври

16:00 ч: Металург – Пирин

17:30 ч: Откриване на турнира

18:00 ч: Миньор – ЦСКА

Събота, 10 октомври

Открийте още

Избери спорт

Играй голф

Разгледай карти

14:00 ч: Металург – ЦСКА

16:00 ч: Миньор – Пирин

Неделя, 11 октомври

14:00 ч: Металург – Миньор

16:00 ч: ЦСКА – Пирин

През 2025 година носител на Купа „Борис Гюдеров“ стана отборът на ЦСКА.

В последните пет години, два сезона волейболистите на Монтана триумфираха с трофея, а преди това хегемонията отново бе за ЦСКА.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Алесандро Микиелето преподписа с Тренто до 2029 година

Алесандро Микиелето преподписа с Тренто до 2029 година

  • 9 окт 2026 | 15:39
  • 867
  • 0
Марица стартира продажба на абонаментни карти за новия сезон

Марица стартира продажба на абонаментни карти за новия сезон

  • 9 окт 2026 | 14:47
  • 397
  • 0
Славия привлече четири нови волейболистки

Славия привлече четири нови волейболистки

  • 9 окт 2026 | 14:41
  • 918
  • 1
Матей Казийски: Понякога ми тежи решението от 2012 година

Матей Казийски: Понякога ми тежи решението от 2012 година

  • 9 окт 2026 | 12:46
  • 8225
  • 32
Монтана започна със загуба на турнир в Румъния

Монтана започна със загуба на турнир в Румъния

  • 9 окт 2026 | 12:35
  • 717
  • 0
Матей Казийски и Денислав Бърдаров излизат срещу полския шампион Заверче

Матей Казийски и Денислав Бърдаров излизат срещу полския шампион Заверче

  • 9 окт 2026 | 12:23
  • 1027
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янтра 1:0 Вихрен, Коконов откри

Янтра 1:0 Вихрен, Коконов откри

  • 9 окт 2026 | 19:28
  • 2395
  • 1
Ето кога ще се реши дали Никола Цолов ще влезе във Формула 1 догодина

Ето кога ще се реши дали Никола Цолов ще влезе във Формула 1 догодина

  • 9 окт 2026 | 17:34
  • 4990
  • 3
Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

  • 9 окт 2026 | 15:22
  • 10714
  • 92
Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

  • 9 окт 2026 | 18:27
  • 1541
  • 0
ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

  • 9 окт 2026 | 08:23
  • 34762
  • 181
Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

  • 9 окт 2026 | 11:01
  • 13408
  • 10