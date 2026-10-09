За първи път: Два тима от Перник на мемориалния турнир "Борис Гюдеров"

За първи път в историята на традиционния мемориален турнир по волейбол за мъже за Купа „Борис Гюдеров“, два отбора от Перник ще вземат участие в надпреварата, която ще се проведе на 9, 10 и 11 октомври в едноименната зала в града.
В битката за Трофея ще влязат домакините от Миньор (Висша лига) и градският съперник Металург, който от тази година ще се подвизава в елитната група – Winbet Супер Волей. Останалите два участника в четиристранния форум са първодивизионните Пирин и ЦСКА.
Надпреварата е в памет на изтъкнатия български национал и едно от най-големите имена в родния волейбол от миналото Борис Гюдеров и традиционно се провежда в едноименната зала в Перник. Това е и най-дългогодишният турнир за мъже у нас, като тази година ще бъде неговото 26-то издание.
Ще се играе по системата всеки срещу всеки в три състезателни дни.
Програма на турнира „Борис Гюдеров“
Петък, 9 октомври
16:00 ч: Металург – Пирин
17:30 ч: Откриване на турнира
18:00 ч: Миньор – ЦСКА
Събота, 10 октомври
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14:00 ч: Металург – ЦСКА
16:00 ч: Миньор – Пирин
Неделя, 11 октомври
14:00 ч: Металург – Миньор
16:00 ч: ЦСКА – Пирин
През 2025 година носител на Купа „Борис Гюдеров“ стана отборът на ЦСКА.
В последните пет години, два сезона волейболистите на Монтана триумфираха с трофея, а преди това хегемонията отново бе за ЦСКА.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google