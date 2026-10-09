София Годжа ще пропусне старта на сезона в Зьолден

Италианката София Годжа ще пропусне състезанието, с което се открива сезона в алпийските ски - в Зьолден (Австрия) на 24 октомври. Олимпийската шампионка в Пьонгчанг 2018 продължава да се възстановява от вирусна инфекция, съобщи самата тя за италианската информационна агенция ANSA.

Годжа все още не знае колко време ще отнеме пълното й възстановяване.

„Може да отнеме от 10 дни до месец и половина“, заяви тя на събитие в Милано.

Годжа е втората звезда на италианските алпийски ски, която обявява, че ще пропусне старта на сезона в Зьолден, след олимпийската шампионка Федерика Бриньоне, която все още се възстановява от контузия на крака.

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Говорейки на същото събитие, Бриньоне заяви, че иска да се върне към ските, но „само когато се почувствам по-добре“. Тя не посочи кога би могло да се случи това.

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