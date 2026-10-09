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София Годжа ще пропусне старта на сезона в Зьолден

  • 9 окт 2026 | 15:20
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София Годжа ще пропусне старта на сезона в Зьолден

Италианката София Годжа ще пропусне състезанието, с което се открива сезона в алпийските ски - в Зьолден (Австрия) на 24 октомври. Олимпийската шампионка в Пьонгчанг 2018 продължава да се възстановява от вирусна инфекция, съобщи самата тя за италианската информационна агенция ANSA.

Годжа все още не знае колко време ще отнеме пълното й възстановяване.

„Може да отнеме от 10 дни до месец и половина“, заяви тя на събитие в Милано.

Годжа е втората звезда на италианските алпийски ски, която обявява, че ще пропусне старта на сезона в Зьолден, след олимпийската шампионка Федерика Бриньоне, която все още се възстановява от контузия на крака.

Бриньоне показа извадената пластина, Вон вече кара колело
Бриньоне показа извадената пластина, Вон вече кара колело

Говорейки на същото събитие, Бриньоне заяви, че иска да се върне към ските, но „само когато се почувствам по-добре“. Тя не посочи кога би могло да се случи това.

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