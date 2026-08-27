Бриньоне показа извадената пластина, Вон вече кара колело

Ден, след като за пореден път бе оперирана, суперзвездата на световните алпийски ски Федерика Бриньоне показа извадената пластина от крака. Любопитното е, че с нея тя успя да преодолее болките и да направи невъзможното на олимпийските игри през февруари, като спечели два златни медала.
В същото време друга голяма звезда – Линдзи Вон показа в социалните мрежи, че вече кара велосипед. Това е наистина изумително след свирепата контузия по време на олимпийските игри. Тогава, на 8 февруари, Вон остана на трасето за спускане само 13 секунди , оплете се в една врата и само уникалната намеса на италианските и американски лекари спасиха нейния контузен крак. Въпреки поредната жестока травма Вон все още твърди, че мисли за завръщане в алпийските ски след година. Тогава тя ще е на 43 години.
Иначе новият сезон в Световната купа по алпийски ски започва в края на октомври в Зьолден, докато голямата цел за елитните скиори през кампанията ще бъде Световното първенство в Кран-Монтана през февруари 2027 година.