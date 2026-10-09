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Пеко Баная обясни големия си пробив в тренировките в Индонезия

  • 9 окт 2026 | 15:16
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Франческо Баная направи най-силния си петък от много време насам по време на уикенда за Гран При на Индонезия, след като се класира на десетата позиция в края на официалната тренировка на „Мандалика“.

Така италианецът се класира директно за втората фаза на квалификацията за първи път от Гран При на Нидерландия в края на юни насам. Пред медиите Баная обясни, че този него пробив се дължи на нещо, което той и екипът му се открили по време на състезанието в Япония миналата седмица.

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„Честно, гледайки вчера, не мислех, че ще го направя тук, защото обикновено страдаме доста тук. Но тази сутрин, благодарение на състезанието в Япония, в което разбрахме нещо, аз се чувствах по-добре в спирането и влизането в завоите. Така че можех да направя повече обиколки, последователни обиколки и това ми помогна да натрупам увереност.

„И беше добре. Вярно е, че имахме дребни проблеми, на няколко пъти изпуснах предницата. Беше заради нещо, което не мога да кажа, надявам се за утре всичко да е наред. Но беше трудно, защото трябваше постоянно да сменям моторите следобед, а те бяха с различни настройки и не беше лесно.

„Но съм доволен от свършената работа. Мисля, че се справихме добре. В момента Априлия е много далеч, но ние все още имаме скорост, която да отключим.

„За момента моят потенциал не е достатъчен, за да гоня Априлия, защото губя прекалено много във втори и четвърти сектор. Но мисля, че всяка малко промяна по мотора, може да направи разлика. Видяхме, че с малко по-малък ъгъл на наклон днес, аз успях да се подобря в четвъртия сектор. Така че ще се опитам да направя нещо с карането ми, ще погледнем и настройките. Ще имам еднакви мотори, така че утре ще е по-добре“, обясни Баная.

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Снимки: Gettyimages

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