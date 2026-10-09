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Менди поднови тренировки с Реал Мадрид

  • 9 окт 2026 | 15:08
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Менди поднови тренировки с Реал Мадрид

Френският национален защитник Ферлан Манди е започнал пълноценни тренировки с Реал Мадрид, съобщи треньорът на тима Жозе Моуриньо в петък. Крайният бранител не е играл от май месец заради контузия на дясното бедрено сухожилие. Още миналата седмица вестник "Ас" съобщи, че Менди и много близо до подновяване на заниманията на пълно натоварване и игра с топка. Все пак той няма да бъде използват веднага от Моуриньо, като ще му бъде осигурено време, за да се завърне към игрови ритъм.  31-годишният Ферлан Менди дори не е в списъка с картотекирани играчи на Реал за Шампионската лига. Испанският гранд се подсили със световния шампион Марк Кукурея на същата позиция през лятото, като испанецът е твърд титуляр за момента. 

Моуриньо: Реал Мадрид сам си е виновен, защото през последните години спечели много
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Снимки: Gettyimages

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