Менди поднови тренировки с Реал Мадрид

Френският национален защитник Ферлан Манди е започнал пълноценни тренировки с Реал Мадрид, съобщи треньорът на тима Жозе Моуриньо в петък. Крайният бранител не е играл от май месец заради контузия на дясното бедрено сухожилие. Още миналата седмица вестник "Ас" съобщи, че Менди и много близо до подновяване на заниманията на пълно натоварване и игра с топка. Все пак той няма да бъде използват веднага от Моуриньо, като ще му бъде осигурено време, за да се завърне към игрови ритъм. 31-годишният Ферлан Менди дори не е в списъка с картотекирани играчи на Реал за Шампионската лига. Испанският гранд се подсили със световния шампион Марк Кукурея на същата позиция през лятото, като испанецът е твърд титуляр за момента.

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Снимки: Gettyimages