Шест отбора от школата на БК Видабаскет започват участие в новия сезон

Шест отбора от детско-юношеската школа на баскетболен клуб Видабаскет започват мачовете си в новия състезателен сезон 2026/2027. През тази година видинският клуб ще участва със състави във възрастовите групи до 12, 13, 14, 16, 17 и 19 години, съобщи за БТА председателят на клуба Людмил Радулов.

Видинските тимове са разпределени в съответните дивизии на регион Северозапад и зона Запад–Северозапад. Официалните срещи започват тази неделя (11 октомври) с гостуване на 12-годишните състезатели (U12) срещу София Ийгълс. На 17 октомври отборът до 13 години се изправя срещу Академик 17, а ден по-късно предстоят и първите двубои за съставите до 14 и до 19 години - съответно срещу Септември и Люлин. Отборът до 16 години стартира квалификациите си на 25 октомври с гостуване на Септември.

Шампионатът при подрастващите се провежда на турнирен принцип с мачове през определени уикенди. През този състезателен сезон БК Видабаскет ще има участие и във форматите по минибаскетбол за най-малките, допълни Людмил Радулов.

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