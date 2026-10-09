Луис Енрике: Футболистите не са машини, но няма повод за притеснение

След два поредни блестящи сезона, в които Пари Сен Жермен спечели и Шампионската лига, и титлата във Франция, сега тимът изпитва трудности в Лига 1. След пет кръга отборът е чак шести, след като спечели само два пъти. Сега отборът се завръща с домакинство срещу Льо Ман. Ето какво коментира треньорът Луис Енрике по редица теми на редовната си пресконференция:

След пауза за националните отбори

Това беше различна пауза, защото беше много дълга. След тези три седмици за нас беше по-трудно.

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Футболистите не са машини. Нормално е да има върхове и спадове. Това не е повод за притеснение.

Съгласен ли сте, че Усман Дембеле не играе на висота за Франция

Не съм съгласен с критиките. Според мен, както обикновено, той се представи блестящо, когато игра за националния отбор. Той е различен футболист. Можеш спокойно да си купиш билет, за да гледаш Усман Дембеле на стадиона. Той винаги е там, за да се прояви, винаги е готов да стреля и да взаимодейства със съотборниците си. Смятам, че се представи много добре. След паузата за националните отбори и с оглед на почивката на играчите подхождаме индивидуално към всеки от тях. Затова решихме, че Нуно и Усман трябва да си починат, за да се подготвят за мачовете в Лига 1 и Шампионската лига. През този сезон това ще бъде нещо нормално.

За Дезире Дуе

Както винаги, той е машина! Дезие играе много добре футбол. Възможно е да има мачове, в които да не е толкова прецизен, но същото важи за Усман, Квара, Фабиан, Жоао, Витиня и всички останали футболисти. Това е нормално и не ме притеснява. За мен е важно той постоянно да показва, че е способен да бъде готов да се включи в играта във всеки един момент. Независимо дали е на пейката или не, той трябва да бъде готов и по време на тренировките. Подобна нагласа се изгражда трудно и съм много доволен, че знам, че той е готов.

Вдъхновение ли е играта на ПСЖ за Зидан в националния тим

Не знам. Но това, което видях в първите мачове на френския национален отбор при него, бяха идеите за игра, насочени към победата – владеене на топката, преса, взаимодействие между футболистите и изграждане на истински отбор. Това е трудното в работата на селекционера, защото той няма време да работи с всички играчи и да изгради връзка между тях. Но нивото на футболистите, които Зидан извика, беше много обнадеждаващо.

Недоволство от медиите

Вие, журналистите, винаги сте крайни, а аз се стремя да бъда противотежест на това. Ако побеждаваме лесно, това било защото съперниците са слаби. Когато обаче започнем сезона с равенства и загуба от Монако, били сме катастрофални и няма как да спечелим титлата в първенството или в Шампионската лига.

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