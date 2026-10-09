Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове

Представят книга за Петър Стойчев преди 50-ия му рожден ден

  • 9 окт 2026 | 14:51
  • 205
  • 0
Представят книга за Петър Стойчев преди 50-ия му рожден ден

Книгата "Легендата - Петър Стойчев", написана от Иван Златинов, ще бъде представена официално преди половинвековния юбилей на най-успешният български плувец в открити води, плувни маратони и ледено плуване.

Петър Стойчев е носител на Световната купа по плувен маратон 11 поредни години. Има четири участия на Олимпийски игри. Световните рекорди на Петър Стойчев в маратонското плуване в открити води започват от "Шекспир Бийч" в Дувър, когато през 2007 г. той става първият човек, преплувал Ламанша за под 7 часа.

Сега, когато световният рекорд за най-кратък период за преплуване на седемте най-големи маратона в открити води е български, в зала "Шекспир" на Grand Hotel Millennium Sofia ще бъде представен уникален разказ за ледените предизвикателства на Антарктида и в Мурманск и немислимото до момента преплуване на Oceans Seven в рамките на само 173 дни. Разказ, доказващ, че волята може да е безгранична като морската шир, пишат организаторите.

Официалното представяне на книгата "Легендата - Петър Стойчев" е на 14 октомври 2026 г. (сряда) от 19 часа в зала "Шекспир" на Grand Hotel Millennium Sofia. Петър Стойчев навършва 50 години на 24 октомври.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Водни спортове

Рекордните 24 яхти се впускат в екстремната регата “Самотник“

Рекордните 24 яхти се впускат в екстремната регата “Самотник“

  • 8 окт 2026 | 20:20
  • 1500
  • 0
Марит Стеенберген постави нов европейски рекорд на 100 метра съчетано плуване в малък басейн

Марит Стеенберген постави нов европейски рекорд на 100 метра съчетано плуване в малък басейн

  • 8 окт 2026 | 18:52
  • 545
  • 0
Почина трикратният олимпийски шампион по плуване Майк Бъртън

Почина трикратният олимпийски шампион по плуване Майк Бъртън

  • 8 окт 2026 | 16:46
  • 29621
  • 0
Руснак изравни световния рекорд на 100 м свободен стил в малък басейн

Руснак изравни световния рекорд на 100 м свободен стил в малък басейн

  • 2 окт 2026 | 22:31
  • 1213
  • 1
Състоянието на плувния басейн бе коментирано на среща в Кърджали

Състоянието на плувния басейн бе коментирано на среща в Кърджали

  • 29 сеп 2026 | 19:17
  • 3160
  • 0
"Децата и морето 2026" събра 170 участници в една общност, в която спортът е за всяко дете

"Децата и морето 2026" събра 170 участници в една общност, в която спортът е за всяко дете

  • 29 сеп 2026 | 12:07
  • 1560
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

  • 9 окт 2026 | 15:22
  • 4480
  • 16
ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

  • 9 окт 2026 | 08:23
  • 28411
  • 85
Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

  • 9 окт 2026 | 11:01
  • 9774
  • 8
Гиздол връща крилата в ЦСКА

Гиздол връща крилата в ЦСКА

  • 9 окт 2026 | 09:04
  • 16207
  • 20
Матей Казийски: Понякога ми тежи решението от 2012 година

Матей Казийски: Понякога ми тежи решението от 2012 година

  • 9 окт 2026 | 12:46
  • 3793
  • 14
Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

  • 9 окт 2026 | 09:21
  • 6822
  • 1