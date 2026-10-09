Представят книга за Петър Стойчев преди 50-ия му рожден ден

Книгата "Легендата - Петър Стойчев", написана от Иван Златинов, ще бъде представена официално преди половинвековния юбилей на най-успешният български плувец в открити води, плувни маратони и ледено плуване.

Петър Стойчев е носител на Световната купа по плувен маратон 11 поредни години. Има четири участия на Олимпийски игри. Световните рекорди на Петър Стойчев в маратонското плуване в открити води започват от "Шекспир Бийч" в Дувър, когато през 2007 г. той става първият човек, преплувал Ламанша за под 7 часа.

Сега, когато световният рекорд за най-кратък период за преплуване на седемте най-големи маратона в открити води е български, в зала "Шекспир" на Grand Hotel Millennium Sofia ще бъде представен уникален разказ за ледените предизвикателства на Антарктида и в Мурманск и немислимото до момента преплуване на Oceans Seven в рамките на само 173 дни. Разказ, доказващ, че волята може да е безгранична като морската шир, пишат организаторите.

Официалното представяне на книгата "Легендата - Петър Стойчев" е на 14 октомври 2026 г. (сряда) от 19 часа в зала "Шекспир" на Grand Hotel Millennium Sofia. Петър Стойчев навършва 50 години на 24 октомври.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google