Марица стартира продажба на абонаментни карти за новия сезон

Марица (Пловдив) стартира продажба на абонаментни карти за новия сезон 2026-2027 в НВЛ Демакс, които ще важат и за срещите от турнира за Купата на България и европейските турнири.

Освен това пластиките ще дават възможност на привържениците да посещават и двубоите на другия пловдивски тим – Марица 2022.

Клубните карти ще могат да бъдат закупувани от касите на фитнес център Light Fit в зала Строител, както и преди всеки мач на билетната каса във волейболната зала.

Ето цените на пластиките и билетите за сезон 2026-2027:

Карти – 80€

Мачове от НВЛ Демакс – 5€

Мачове от Шампионската лига – 10€

За ученици и пенсионери ще бъдат предвидени билети на преференциални цени – 2,50 евро за срещите от НВЛ Демакс и турнира за Купата на България, както и 5 евро за двубоите от европейските клубни турнири. Децата под 10-годишна възраст ще могат да посещават срещите безплатно.

Първият двубой на маричанки за новия сезон е срещу тима на ЦПВК (София), който ще се играе в зала Строител на 16 октомври от 18:30 часа. Два часа и половина по-рано пък Марица 2022 се изправя срещу Драгоман (Драгоман) в същата зала.

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