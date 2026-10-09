Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Марица стартира продажба на абонаментни карти за новия сезон

  • 9 окт 2026 | 14:47
  • 240
  • 0
Марица стартира продажба на абонаментни карти за новия сезон

Марица (Пловдив) стартира продажба на абонаментни карти за новия сезон 2026-2027 в НВЛ Демакс, които ще важат и за срещите от турнира за Купата на България и европейските турнири.

Освен това пластиките ще дават възможност на привържениците да посещават и двубоите на другия пловдивски тим – Марица 2022.

Клубните карти ще могат да бъдат закупувани от касите на фитнес център Light Fit в зала Строител, както и преди всеки мач на билетната каса във волейболната зала.

Ето цените на пластиките и билетите за сезон 2026-2027:
Карти – 80€ 
Мачове от НВЛ Демакс – 5€ 
Мачове от Шампионската лига – 10€

За ученици и пенсионери ще бъдат предвидени билети на преференциални цени – 2,50 евро за срещите от НВЛ Демакс и турнира за Купата на България, както и 5 евро за двубоите от европейските клубни турнири. Децата под 10-годишна възраст ще могат да посещават срещите безплатно.

Първият двубой на маричанки за новия сезон е срещу тима на ЦПВК (София), който ще се играе в зала Строител на 16 октомври от 18:30 часа. Два часа и половина по-рано пък Марица 2022 се изправя срещу Драгоман (Драгоман) в същата зала.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Олимпиакос триумфира с Балканската купа! 100% Мария Кривошийска и 13 точки

Олимпиакос триумфира с Балканската купа! 100% Мария Кривошийска и 13 точки

  • 8 окт 2026 | 18:13
  • 835
  • 0
Емануеле Дзанини се раздели с националния отбор на Белгия след 5 успешни години

Емануеле Дзанини се раздели с националния отбор на Белгия след 5 успешни години

  • 8 окт 2026 | 17:48
  • 1062
  • 2
Иван Генков: Подкрепата на НВЛ ще помогне за повишаване на нивото на Висшата лига

Иван Генков: Подкрепата на НВЛ ще помогне за повишаване на нивото на Висшата лига

  • 8 окт 2026 | 17:12
  • 711
  • 1
Франция се раздели със селекционера Сесар Ернандес

Франция се раздели със селекционера Сесар Ернандес

  • 8 окт 2026 | 17:10
  • 820
  • 0
Братята Братоеви влизат в реалити формат

Братята Братоеви влизат в реалити формат

  • 8 окт 2026 | 15:06
  • 3764
  • 9
Перуджа с убедителна победа срещу Сънтори Сънбърдс

Перуджа с убедителна победа срещу Сънтори Сънбърдс

  • 8 окт 2026 | 14:42
  • 752
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

  • 9 окт 2026 | 15:22
  • 4473
  • 16
ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

  • 9 окт 2026 | 08:23
  • 28405
  • 85
Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

  • 9 окт 2026 | 11:01
  • 9769
  • 8
Гиздол връща крилата в ЦСКА

Гиздол връща крилата в ЦСКА

  • 9 окт 2026 | 09:04
  • 16202
  • 20
Матей Казийски: Понякога ми тежи решението от 2012 година

Матей Казийски: Понякога ми тежи решението от 2012 година

  • 9 окт 2026 | 12:46
  • 3787
  • 14
Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

  • 9 окт 2026 | 09:21
  • 6820
  • 1