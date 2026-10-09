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Славия привлече четири нови волейболистки

  • 9 окт 2026 | 14:41
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Славия привлече четири нови волейболистки

Славия привлече волейболистките Тоня Георгиева-Костадинова, Елизабет Георгиева, Виктория Колева и Славина Колева, съобщават от клуба в петък.

"Четири нови имена, които ще внесат своя опит, енергия и амбиция в отбора ни. Предстои сезон, изпълнен с нови предизвикателства, силни емоции и битки на волейболното поле. Добре дошли в Славия, момичета! Пожелаваме ви здраве, много успехи и незабравими моменти", написаха от ВК Славия в официалната си страница във Фейсбук.

"Белите" започват новия сезон с мач у дома срещу Миньор Перник на 16 октомври.

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