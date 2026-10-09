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Ей'Джа Уилсън стана за рекорден пети път MVP в Женската НБА

  • 9 окт 2026 | 14:06
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Ей'Джа Уилсън стана за рекорден пети път MVP в Женската НБА

Ей'Джа Уилсън спечели за рекордния пети път приза за "Най-полезен играч" в Женската национална баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

30-годишната Уилсън, която играе за тима на Лас Вегас Ейсес, взима наградата за трета поредна година, което също е рекорд.

През сезон 2026 тя записа показатели от 26,2 точки, 9,4 борби, 3,2 асистенции и 1,9 чадъра средно на мач, като стреля 53 процента от игра и 40 процента от тройката.

Нейните 26,2 точки са вторият най-висок среден резултат в рамките на един сезон в историята на Женската национална баскетболна асоциация. Единственото по-добро постижение пак е нейно - 26,9 точки през сезон 2024.

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Снимки: Gettyimages

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