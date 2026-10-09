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Марк Маркес: Представяме се по-добре от очакваното

  • 9 окт 2026 | 14:06
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Марк Маркес остана доволен от представянето си в хода на петъчните тренировки преди Гран При на Индонезия, които по неговите думи са се развили по-добре от очакваното за него и за Дукати.

Маркес започна деня с второ време в откриващата свободна тренировка, след което се класира пети в следобедната официална тренировка. В нея най-бърз беше Раул Фернандес, който изпревари двамата директни съперници на Маркес в битката за титлата – Марко Бедзеки и Хорхе Мартин.

Раул Фернандес поведе пред Бедзеки и Мартин с нов рекорд в Индонезия
Раул Фернандес поведе пред Бедзеки и Мартин с нов рекорд в Индонезия

„Поне сме там, в средата на групата. Вярно е, че не сме най-бързите, както и очаквахме, но сме по-близо от очакваното. Така че съм щастлив.

„Първо на първо, настроението ми е различно. Вярно е, че усещането е по-добро, мога да карам с повече постоянство. Още миналата година разбрахме какво ни е нужно на тази писта. В състезателно темпо се чувствам постоянен, но изоставам в една обиколка. Да видим дали ще намерим подобрение за утре.

„Миналата година забелязах, че с течение на уикенда, отлагането на повече гума и подобряването на сцеплението, аз се доближавах до лидерите. Така че трябва да разберем това добре. В загрявката разполагаме с най-доброто сцепление, защото идваме след спринта.  Вярно е, че данните от миналата година ни помогнаха да започнем с по-добра основа през тази, но все още трябва да подобрим някои неща, не защото съм непостоянен, а за да стана по-бърз с една-две десети, които да ми дадат шанс да се боря за топ 5 и топ 3“, сподели Маркес, който също така каза, че се радва, че Фернандес е начело, а не Бедзеки или Мартин.

„Радвам се за Раул. Ако Априлия ще се представят добре, предпочитам това да са Раул и Ай (Огура), а не другите двама. Но е само петък. Знаем, че Априлия са на първите три места и са много бързи в тези издължени плавни завои. Ще видим какво ще стане, ще се опитаме да работим върху нашите силни страни“, заяви световният шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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