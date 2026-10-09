Незрящият Виктор Асенов дава сили на бегачите с рок музика по трасето на Софийския маратон

Незрящият Виктор Асенов и тази година ще бъде част от Wizz Air Sofia Marathon – не като участник, а като човека, който ще дава допълнителни сили на бегачите в един от най-тежките участъци от трасето. Ще го откриете точно преди изкачването на моста „Чавдар“, където, както и миналата година, е подготвил рок музика за участниците. Тази година обаче вие също можете да се включите в създаването на плейлиста му. Ако има песен, която според вас може да даде още малко енергия на бегачите, напишете я в коментар под публикацията във Facebook. Виктор ще направи финалната селекция за своя маратонски плейлист с ваша помощ.

Виктор Асенов е изключително активен човек – участва в планински и шосейни бягания, кара колело, изкачва върхове и продължава да показва колко далеч могат да ни отведат волята и движението. На 11 октомври той ще предаде част от тази енергия на хилядите участници в 43-тия Wizz Air Sofia Marathon.

Повече за себе си и за инициативата разказва самият Виктор. А ако искате да се срещнете с него на живо – вече знаете къде и кога да го търсите по трасето.

- От кога започна да бягаш и как започна всичко?

- Започнах да бягам през 2022 година, на 1 октомври, на благотворителното събитие „Светулки рън“. След това продължиха нещата с 5 km run в Южния парк, където се включих да бягам всяка събота. А реално, за да се появя на „Светулки рън“, ме покани един човек, който ме срещна по пътеката на Боян Петров, изкачвайки се нагоре под лифта от Княжево до Копитото, на състезанието в памет на Боян Петров. Той ми каза: „Защо не пробваш да бягаш?“ И така започна всичко.

- Коя е най-дългата дистанция, която си изминал досега?

- До момента съм изминал най-дългата дистанция на Персенк ултра, по старото им трасе, което беше 160 км, с около 6500 м положителна денивелация. Това е кръгов маршрут – стартира се от Асеновград, минава се през камара върхове, населени места и пак обратно в Асеновград. Беше много изискващо и вълнуващо, с много малко сън.

Какво ти дава бягането и защо продължаваш да търсиш нови спортни предизвикателства?

Бягането ми дава сила, мотивация, енергия. Зарежда ме, кара ме да се предизвиквам, да опитам нещо ново, нещо нестандартно. А и за мен винаги бягането е предимно в планината, защото искам да съм сред природата. Винаги се стремя да търся нови спортни приключения. Най-дългото като дистанция бяха споменатите 160 км на Персенк ултра, но като време беше Еверестингът – 46 часа и осем минути без сън, с 19 последователни качвания от хижа Алеко до Черни връх през март 2025 г. Прекрасно предизвикателство. Като цяло обичам движението и идеята да изпитвам себе си в нова обстановка. Това важи за бягането, за колоезденето, за преходи и качвания на върхове.

- Миналата година също подкрепи участниците с музика на това място. Какво беше усещането да си от другата страна на трасето и да даваш сили на бегачите?

- Усещането беше много, много готино. Неописуемо. На мен хората ми дават подкрепа и ми помагат да бягам моите километри, защото бягам с пейсъри. Винаги е много приятно някой отстрани да те окуражи, да ти казва: „Браво, ти можеш, давай!“. Затова миналата година много ме радваше възможността аз да мога да върна обратно на хората за подкрепата и любовта им. Особено на това изкачване на моста „Чавдар“, защото факт е – на изкачването, ако имаш човек, който да те подкрепи и да те надъха, си струва. И да – ще се радвам и тази година да съм там и да вдъхна сила, и хората да дадат всичко от себе си и да се представят според желанието си.

- А защо избра рок музиката за тази точка от трасето?

- Смятам, че рок музиката е нещото, което те зарежда, което те кара да се засилиш. Особено там на баира ти трябва нещо, което да е по-хард, по-твърдо и по-засилващо и по-готино; да те накара да направиш своето предизвикателство. Иначе казано, да се предизвикаш и да си вземеш този баир на бегом, да не ти пука, че краката вече те болят и си минал 20–30 км, примерно. Без значение дали си на маратон или полумаратон, вече си почти на финала, малко преди финала, и ти остава да катериш един баир.

- Коя е песента, която на теб ти дава силите и те зарежда, когато ти е трудно по време на бягане?

- Зареждали са ме различни рок песни – на Sabaton, на Rammstein. Например „Primo Victoria“ на Sabaton, на Rammstein имам „Deutschland“, която също много ме кефи. Това са двете, може би, най-добри песни, най-готини за мен. И разбира се, всяка готина музика, която чуя и която наистина е енергична, бърза и мелодична.

- Тази година и публиката ще може да предлага песни за плейлиста ти. Как ще направиш финалната селекция?

- Който ми изпрати предложения за песни предварително, ще ги вкарам в плейлиста на опашката при останалите. Е, разбира се, няма да мога да пускам някои песни – предпочитам да е нещо готино – да е рок, да е метъл, да е хард. Може да е нещо по-танцувално, по-денс, но без поп и поп-фолк, защото не смятам, че са подходящи. Извинявам се на хората предварително, ако не са удовлетворени от техните желания. Просто имам някои граници, които със сигурност няма да прекрача. Аз ще стоя от сутринта, докато мине последният човек по трасето. Идеята ми е музиката да се харесва не само на мен, но и на останалите, които са там. Затова давайте предложения.

- Какво искаш да кажеш на всички, които на 11-и ще минат покрай теб?

- Хора, ще минете покрай мен два пъти – веднъж нагоре и после обратно към финала. А след това – само газ. Посланието ми е – не се отказвайте, борете се, направете си вашето време, вашия рекорд, вашите постижения. Някой път може да нямате най-доброто време и най-добрия рекорд, но важното е, че сте били там, че сте се забавлявали, че сте се кефили и че сте се раздали толкова, колкото можете. И не се отказвайте. Винаги ще има по-добър период и по-добро време. Така че давайте, дерзайте, успех и оттук до финала – само газ!



sofiamarathon.bg

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