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Левски София загуби оспорван мач на старта на "Мемориал Великана"

  • 9 окт 2026 | 11:38
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Левски София загуби оспорван мач на старта на "Мемориал Великана"

Левски София отстъпи с 1:3 срещу Будва в първата си среща от приятелския волейболен турнир "Мемориал Великана" в Нови Сад, Сърбия.

След 15:25 в първата част, вторият гейм беше по-оспорван, но черногорският отбор се наложи с 25:23. В третата част момчетата на Николай Желязков бяха категорични с 25:14, а четвъртата завърши с битка до последно - 28:26 за Будва.

Най-резултатен за българския шампион беше Гордан Люцканов с 16 точки, а 13 добави Торор Скримов. Отново с добра игра се отличи Димитър Пейчинов - 12 точки и 3 блокади.

За шампионите предстоят още две срещи - срещу домакините от Войводина и с КРКА Ново место.

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