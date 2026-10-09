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Стара Загора посреща женски тенис турнир за $40 000

  • 9 окт 2026 | 11:01
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Стара Загора посреща женски тенис турнир за $40 000

Стара Загора ще бъде домакин на международен турнир по тенис за жени с награден фонд 40 000 щатски долара. Надпреварата от категория W50 е част от Световния тенис тур на Международната тенис федерация и ще се проведе от 11 до 18 октомври на кортовете на Общински тенис клуб „Августа Траяна“. Участия се заявили 50 професионални състезателки от над 20 държави от четири континента.

„Домакинството на турнир от категория ITF W50 е важно събитие за спортния календар на Стара Загора. Очакваме оспорвани срещи и силна международна конкуренция. За нас е важно, че подобни състезания дават възможност на публиката да гледа качествен тенис, а на младите ни състезатели – да се докоснат отблизо до професионалния спорт“, заяви Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора.

Стара Загора е последната, пета спирка от серията международни турнири ITF W50, които се провеждат в България през 2026 г. Сред участничките се очакват и водещи български тенисистки, които ще премерят сили със състезателки от различни държави.

Надпреварата започва на 11 октомври (неделя) с квалификационни срещи. Двубоите от основната схема ще стартират в средата на седмицата, а големият финал, който ще определи шампионката, ще се проведе на 18 октомври (неделя).

Входът за зрителите е свободен.

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