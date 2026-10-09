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Вандалски прояви на стадиона в Горна Оряховица

  • 9 окт 2026 | 10:20
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Вандалски прояви на стадиона в Горна Оряховица

От Локомотив (Горна Оряховица) съобщиха за вандалски прояви на собствения си стадион. Повредени са част от реклманите пана, а клубът ще предприеме необходимите действия за изясняване на случая.

Реновират терена на стадиона в Горна Оряховица
Реновират терена на стадиона в Горна Оряховица

"С голямо разочарование установихме поредно посегателство върху винилите и клубната символика на стадион "Локомотив". Това не е просто повреждане на рекламни пана. Зад всичко направено на стадиона стоят труд, средства и усилия както на клуба, така и на хора и партньори, които помагат той да изглежда по-добре.

Стадион "Локомотив" е дом на поколения футболисти, привърженици и деца от школата. Затова е трудно да приемем, че някой съзнателно унищожава нещо, което други са създали и поддържат с желание и отговорност!

Категорично осъждаме подобни действия. Независимо кой стои зад тях и какви са причините, вандализмът няма място на стадион "Локомотив" и няма нищо общо с любовта към клуба и футбола.

Ръководството ще предприеме необходимите действия за изясняване на случая. Ако някой разполага с информация, молим да се свърже с клуба", написаха "железничарите".

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