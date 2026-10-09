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Двукратен MVP на НБА стана инвеститор в Атлетико Мадрид

  • 9 окт 2026 | 10:42
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Двукратен MVP на НБА стана инвеститор в Атлетико Мадрид

Двукратният носител на приза за Най-полезен играч (MVP) в НБА Шей Гилджъс-Александър (28 г.) стана инвеститор в испанския футболен клуб Атлетико Мадрид, който във витрината си има 11 шампионски титли на страната, 10 Купи на Краля и 3 трофея от Лига Европа, а понастоящем заема второто място в Ла Лига.

В официално изявление от Атлетико посочиха, че партньорството с 28-годишния гард на Оклахома Сити Тъндър се основава на „споделени ценности: амбиция, съвършенство и убеждението, че всеки резултат трябва да бъде заслужен“.

Мажоритарният собственик на клуба от миналата година е американският инвестиционен фонд Apollo Global Management. От Атлетико не разкриха какъв дял от собствеността е придобил канадският баскетболист.

„Вълнувам се официално да се присъединя към групата собственици на Атлетико Мадрид. Това е клуб с дългогодишно присъствие на върха на европейския футбол и съм благодарен за възможността да бъда част от неговото бъдеще“, заяви Гилджъс-Александър.

Той се присъединява към нарастващия списък с известни баскетболисти от НБА, инвестиращи във футбола. Сред тях са още звездите Леброн Джеймс и Кевин Дюрант.

Шей Гилджъс-Александър стана част от Оклахома Сити през 2019 г., след като изкара един сезон в Лос Анджелис Клипърс. Канадският баскетболист се превърна в основния двигател за възхода на отбора, който през последните години се утвърди като една от водещите сили в НБА. През 2025-а Тъндър триумфираха с титлата в НБА, като Гилджъс-Александър бе избран за MVP и във финалната серия. Миналия сезон Оклахома стигна до финалите в Западната конференция, като отпадна от Сан Антонио, а Шей отново грабна приза за Най-полезен играч на лигата.

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