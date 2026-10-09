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Маями отново ликува, Вашингтон пречупи шампионите от Никс

  • 9 окт 2026 | 09:11
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Маями отново ликува, Вашингтон пречупи шампионите от Никс

Маями Хийт записа втора поредна победа в предсезонната си подготовка, надигравайки Ню Орлиънс Пеликанс със 128:118. В центъра на вниманието бе Янис Адетокунбо, който бе най-резултатен с 18 точки (8 от 13 от игра), като добави по четири борби и асистенции. Андрю Уигинс се отчете с 13 точки, докато Боби Портис и Тим Хардауей вкараха по 11.

Никола Йович получи най-голямо игрово време в състава на Маями – прекара на паркета 20 минути и 49 секунди. За това време iсърбинът отбеляза 8 точки при стрелба 3 от 8 от игра (2 от 5 от тройката). Към актива си добави още четири борби, две асистенции, две откраднати топки и два чадъра.

За съперника Джордан Пул завърши с 14 точки, Садик Бей добави 12, а по 11 точки реализираха Трей Мърфи, Ив Миси и Джеремая Фиърс.

В същото време Вашингтон Уизардс надиграха шампионите от Ню Йорк Никс със 111:109 като гости. В страхотната атмосфера на „Медисън Скуеър Гардън“ Уизардс успяха да удържат финалния натиск на съперника и записаха първа победа в предсезонната подготовка.

Антъни Дейвис поведе Вашингтон с 16 точки и 7 борби, Трей Йънг наниза 15, а Кишон Джордж и Джъстин Шампани добавиха по 12.

За Никс по 13 точки записаха Джош Харт, Джейлън Брънсън и Ландри Шамет. О Джи Ануноби се отчете с 10.

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