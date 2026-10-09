Маями отново ликува, Вашингтон пречупи шампионите от Никс

Маями Хийт записа втора поредна победа в предсезонната си подготовка, надигравайки Ню Орлиънс Пеликанс със 128:118. В центъра на вниманието бе Янис Адетокунбо, който бе най-резултатен с 18 точки (8 от 13 от игра), като добави по четири борби и асистенции. Андрю Уигинс се отчете с 13 точки, докато Боби Портис и Тим Хардауей вкараха по 11.

GIANNIS DRIVES AND JAMS IT WITH THE LEFT 💥 A powerful poster slam! https://t.co/DMrtSpmP2T — NBA (@NBA) October 9, 2026

Никола Йович получи най-голямо игрово време в състава на Маями – прекара на паркета 20 минути и 49 секунди. За това време iсърбинът отбеляза 8 точки при стрелба 3 от 8 от игра (2 от 5 от тройката). Към актива си добави още четири борби, две асистенции, две откраднати топки и два чадъра.



За съперника Джордан Пул завърши с 14 точки, Садик Бей добави 12, а по 11 точки реализираха Трей Мърфи, Ив Миси и Джеремая Фиърс.

В същото време Вашингтон Уизардс надиграха шампионите от Ню Йорк Никс със 111:109 като гости. В страхотната атмосфера на „Медисън Скуеър Гардън“ Уизардс успяха да удържат финалния натиск на съперника и записаха първа победа в предсезонната подготовка.

ANTHONY DAVIS HIGHLIGHTS IN HIS WIZARDS PRESEASON DEBUT 16 POINTS 7 REBOUNDS 2 ASSISTS 2 THREES 6/11 FG 17 MINUTES AD IS REALLY A WIZARD ❤️❤️ https://t.co/kEsrlTudbz — WizardsMuse (@WizardsMuse1) October 9, 2026

Антъни Дейвис поведе Вашингтон с 16 точки и 7 борби, Трей Йънг наниза 15, а Кишон Джордж и Джъстин Шампани добавиха по 12.



За Никс по 13 точки записаха Джош Харт, Джейлън Брънсън и Ландри Шамет. О Джи Ануноби се отчете с 10.

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