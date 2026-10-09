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Анчелоти с антирекорд след първите си мачове в Бразилия

  • 9 окт 2026 | 06:51
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Анчелоти с антирекорд след първите си мачове в Бразилия

Карло Анчелоти демонстрира най-лошия процент на победи в първия период от всички национални в историята на Бразилия.

В първите 18 мача под ръководството на италианския специалист, „Селесао“ успя да постигне само 10 успеха. Този резултат е най-слабо постигнатият в историята на петкратните световни шампиони за подобен период от време сред всички наставници, които някога са заставали начело на южноамериканския гранд.

Анчелоти пое ръководството на бразилския национален отбор, след като се раздели с Реал Мадрид, превръщайки се в първия чуждестранен треньор начело на петкратните шампиони през този век.

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