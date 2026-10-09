Артета е не само най-скъпоплатеният в Премиър лийг, ето кои реномирани специалисти по света изпревари

Мениджърът на Арсенал Микел Артета се изкачи на първо място в класацията на най-високоплатените футболни треньори в света, след като удължи договора си с лондонския клуб, твърди La Vanguardia.

Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг

Според изданието испанският мениджър ще печели приблизително 26 млн. евро годишно. Преди това доходите му бяха приблизително 17,3 млн. евро на сезон. Второто място в класацията е заето от Симоне Индзаги, който взима по 25,7 млн. евро в саудитския Ал-Хилал, а третото е за Диего Симеоне от Атлетико Мадрид с 23,2 млн. евро.

Avec un salaire de 29,5 millions d'euros par an, Mikel Arteta devient l'entraîneur le mieux payé de Premier League https://t.co/XXiU9sprCn https://t.co/6iN68LW8C5 — L'Équipe (@lequipe) October 8, 2026

Новият договор на Артета с Арсенал е до 2030 г. Испанецът е начело на лондонския отбор от декември 2019 година и го изведе до титлата в английската Премиър лийг през сезон 2025/2026, която бе първа за “артилеристите” от 2004 година насам. През същата кампания изведе “топчиите” и до първи финал в Шампионската лига от 2006 година.

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