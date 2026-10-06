Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Новият президент на федерацията по баскебол Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Джокович спечели заветната 102-ра титла след отказване на съперника

  • 6 окт 2026 | 16:01
  • 4974
  • 6
Джокович спечели заветната 102-ра титла след отказване на съперника

Новак Джокович спечели рекордна седма титла на турнира от категория АТР 500 в Пекин, след като Алекс де Минор се отказа в началото на втория сет във финала им.

Бившият №1 в световната ранглиста на ATP спечели първия сет със 7:6(3), след което и двамата тенисисти взеха медицински таймаут. Де Минор напусна корта, за да получи лечение за проблем в слабините, а след завръщането си австралиецът спечели първия гейм на втория сет, преди да се откаже.

Това е 102-рата титла в кариерата на Джокович от турнири на най-високото ниво. Така той се доближи само на един трофей до Роджър Федерер, който със своите 103 титли заема второто място в Откритата ера, след Джими Конърс със 109. 39-годишният сърбин увеличи и безупречния си баланс на турнира от категория ATP 500 на 34 победи и нито една загуба.

С триумфа си в Пекин Джокович значително подобри и шансовете си да се завърне във Финалите на ATP тази година. Рекордният седемкратен шампион се изкачи с шест позиции до деветото място в годишната ранглиста за Торино и вече води със 140 точки пред десетия Де Минор.

„Искам да се извиня на всички прекрасни фенове, които дойдоха да гледат този мач“, каза Де Минор. „Не исках да приключа по този начин, така че наистина съжалявам. Благодаря на екипа си — както на хората, които са тук, така и на тези у дома. Беше страхотна седмица и съм сигурен, че ни предстоят още много хубави моменти.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Ива Иванова направи обрат на старта в Бургас

Ива Иванова направи обрат на старта в Бургас

  • 6 окт 2026 | 15:36
  • 369
  • 0
Бруно Дженев и Рая Маркова се класираха за Мастърс турнира на Тенис Европа

Бруно Дженев и Рая Маркова се класираха за Мастърс турнира на Тенис Европа

  • 6 окт 2026 | 15:33
  • 363
  • 0
Димитър Кисимов преодоля квалификациите на турнир в Италия

Димитър Кисимов преодоля квалификациите на турнир в Италия

  • 6 окт 2026 | 14:31
  • 785
  • 0
Алкарас отново е шампион

Алкарас отново е шампион

  • 6 окт 2026 | 14:11
  • 1494
  • 0
Осака отпадна в четвърти кръг в Пекин

Осака отпадна в четвърти кръг в Пекин

  • 6 окт 2026 | 14:03
  • 558
  • 0
Кори Гоф с остър отговор след скандала в Пекин: Не съм измамница, нито крадла

Кори Гоф с остър отговор след скандала в Пекин: Не съм измамница, нито крадла

  • 6 окт 2026 | 13:52
  • 1763
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Голямото откриване на “Армията” е близо, ето за кога се плануват историческите мачове в първенството и Европа

Голямото откриване на “Армията” е близо, ето за кога се плануват историческите мачове в първенството и Европа

  • 6 окт 2026 | 16:47
  • 6894
  • 63
Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg": Искам да работя с екипите на Рашков и Атанасов за българския баскетбол

Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg": Искам да работя с екипите на Рашков и Атанасов за българския баскетбол

  • 6 окт 2026 | 15:10
  • 3505
  • 4
Щангите обявиха фалит дни преди Световното

Щангите обявиха фалит дни преди Световното

  • 6 окт 2026 | 15:46
  • 8156
  • 37
Клубовете в Англия не очакват Ман Сити да е част от Премиър лийг догодина

Клубовете в Англия не очакват Ман Сити да е част от Премиър лийг догодина

  • 6 окт 2026 | 13:18
  • 10432
  • 30
Победата вече не търпи отлагане

Победата вече не търпи отлагане

  • 6 окт 2026 | 07:45
  • 17417
  • 192
Започна първият мач от последния ден в Лигата на нациите

Започна първият мач от последния ден в Лигата на нациите

  • 6 окт 2026 | 17:00
  • 7911
  • 3