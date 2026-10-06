Джокович спечели заветната 102-ра титла след отказване на съперника

Новак Джокович спечели рекордна седма титла на турнира от категория АТР 500 в Пекин, след като Алекс де Минор се отказа в началото на втория сет във финала им.

Бившият №1 в световната ранглиста на ATP спечели първия сет със 7:6(3), след което и двамата тенисисти взеха медицински таймаут. Де Минор напусна корта, за да получи лечение за проблем в слабините, а след завръщането си австралиецът спечели първия гейм на втория сет, преди да се откаже.

Novak Djokovic in Beijing: 2009: Hanescu ✅ Troicki ✅ Verdasco ✅ Soderling ✅ Cilic ✅🏆 2010: Gong ✅ Fish ✅ Simon ✅ Isner ✅ Ferrer ✅🏆 2012: Berrer ✅ Berlocq ✅ Melzer ✅ Mayer ✅ Tsonga ✅🏆 2013: Rosol ✅ Verdasco ✅ Querrey ✅ Gasquet ✅ Nadal ✅🏆 2014: Garcia-Lopez ✅ Pospisil ✅ Dimitrov ✅ Murray ✅ Berdych ✅🏆 2015: Bolelli ✅ Zhang ✅ Isner ✅ Ferrer ✅ Nadal ✅🏆 2026: Borges ✅ Bu ✅ Zverev ✅ Medvedev ✅ De Minaur ✅🏆 7 for 7. 34-0. #ChinaOpen — Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2026

Това е 102-рата титла в кариерата на Джокович от турнири на най-високото ниво. Така той се доближи само на един трофей до Роджър Федерер, който със своите 103 титли заема второто място в Откритата ера, след Джими Конърс със 109. 39-годишният сърбин увеличи и безупречния си баланс на турнира от категория ATP 500 на 34 победи и нито една загуба.

С триумфа си в Пекин Джокович значително подобри и шансовете си да се завърне във Финалите на ATP тази година. Рекордният седемкратен шампион се изкачи с шест позиции до деветото място в годишната ранглиста за Торино и вече води със 140 точки пред десетия Де Минор.

A heartbreaking end 💔 Novak Djokovic claims his 7th Beijing title after Alex de Minaur retires whilst down 6-7 1-0, due to injury 😔 #ChinaOpen https://t.co/QbJPK16a4m — Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2026

„Искам да се извиня на всички прекрасни фенове, които дойдоха да гледат този мач“, каза Де Минор. „Не исках да приключа по този начин, така че наистина съжалявам. Благодаря на екипа си — както на хората, които са тук, така и на тези у дома. Беше страхотна седмица и съм сигурен, че ни предстоят още много хубави моменти.“

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