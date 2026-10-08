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Новак кацна в Шанхай в атака на дубъл: Ето в какъв рай е отседнал, а първият му "съсед" е Алкарас

  • 8 окт 2026 | 09:23
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Новак кацна в Шанхай в атака на дубъл: Ето в какъв рай е отседнал, а първият му "съсед" е Алкарас

След като покори Пекин и вдигна своя 102-ри шампионски трофей, Новак Джокович пристигна в Шанхай с една-единствена цел – да спечели двете титли от китайското турне и да затвърди пълната си доминация. По същото време в многомилионния мегаполис дойде и Карлос Алкарас, който също е пределно уверен след триумфа си в Токио.

Новак бе посрещнат на летището от турнирния директор Майкъл Луевано, който сътвори истинско чудо с надпреварата в Шанхай. Американецът с мексикански корени превърна този „Мастърс“ в турнир, на който абсолютно всеки иска да играе, а най-вече Джокович. Сърбинът има четири титли в Шанхай и баланс от 43 победи и 7 загуби, а през миналата година достигна до полуфиналите, където отстъпи пред Валентен Вашеро от Монте Карло. Това означава, че има да защитава 400 точки за ранглистата на АТР.

„Каква е следващата ми цел? Шанхай! Пристигам в сряда. Ще бъда там и се надявам победната ми серия в Китай да продължи“, заяви Джокович преди заминаването си от Пекин за Шанхай.
Пред Джокович неочаквано се отвори врата и сега всичко е в неговите ръце!
Пред Джокович неочаквано се отвори врата и сега всичко е в неговите ръце!

Едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени тенисистите в Шанхай, са изключително дългите и изтощителни ежедневни пътувания. Разстоянието между центъра на града и великолепния комплекс е цели 39 километра. Това означава, че играчите прекарват ежедневно по около два часа в автомобил, а често и повече. Докато мнозина губят сили в китайските задръствания, Новак прилага специална тактика. Сърбинът вече три години е глобален посланик на верига луксозни хотели, чийто ексклузивен комплекс се намира в непосредствена близост до кортовете.

Новак и Алкарас в комплекс от епохата на династиите Мин и Цин

Именно в този райски комплекс „Аманянгюн“, промотиран по цял свят от самия Джокович, се настани и Карлос Алкарас, за да избегне градския хаос. Историческият ризорт, състоящ се от реставрирани сгради от периода на династиите Мин и Цин, се намира само на 1,3 километра от стадиона – едва три минути път с кола. Младият испанец отсяда за трети път в имението, разполагащо със собствена гора от над 10 000 дървета, където навремето засне рекламни кадри за престижния бранд „Луи Вюитон“. Алкарас вече се настани в своята резиденция преди старта на надпреварата на сингъл, която за него започва в събота, 10 октомври, а първият му съперник ще бъде победителят от мача между Хуан Мануел Серундоло и Николас Мехия.

Освен с първокласно настаняване, организаторите на турнира в Шанхай са се погрижили и за безупречното изхранване на тенисистите, привличайки известния лондонски ресторант „Камбио де Терсио“. Прочутият шеф Абел Луса и екипът му приготвят храна за най-големите световни надпревари, така че Джокович и Алкарас редовно имат на разположение любимите си специалитети. И докато в лагера на младия испанец се стремят да създадат домашна атмосфера, цялото внимание на тенис света е насочено към Джокович, който след Пекин иска да покори и Шанхай и отново да докаже защо е неудържим на китайска земя.

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