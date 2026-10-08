Новак кацна в Шанхай в атака на дубъл: Ето в какъв рай е отседнал, а първият му "съсед" е Алкарас

След като покори Пекин и вдигна своя 102-ри шампионски трофей, Новак Джокович пристигна в Шанхай с една-единствена цел – да спечели двете титли от китайското турне и да затвърди пълната си доминация. По същото време в многомилионния мегаполис дойде и Карлос Алкарас, който също е пределно уверен след триумфа си в Токио.

Новак бе посрещнат на летището от турнирния директор Майкъл Луевано, който сътвори истинско чудо с надпреварата в Шанхай. Американецът с мексикански корени превърна този „Мастърс“ в турнир, на който абсолютно всеки иска да играе, а най-вече Джокович. Сърбинът има четири титли в Шанхай и баланс от 43 победи и 7 загуби, а през миналата година достигна до полуфиналите, където отстъпи пред Валентен Вашеро от Монте Карло. Това означава, че има да защитава 400 точки за ранглистата на АТР.

Novak Djokovic has already arrived At Shanghai. Here with the tournament director 🪭 📸#Weibo #AtpTour #RolexShanghaiMasters https://t.co/3rK1RIjImq — Raul (@Raulgunner2) October 7, 2026

„Каква е следващата ми цел? Шанхай! Пристигам в сряда. Ще бъда там и се надявам победната ми серия в Китай да продължи“, заяви Джокович преди заминаването си от Пекин за Шанхай.

Пред Джокович неочаквано се отвори врата и сега всичко е в неговите ръце!

Едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени тенисистите в Шанхай, са изключително дългите и изтощителни ежедневни пътувания. Разстоянието между центъра на града и великолепния комплекс е цели 39 километра. Това означава, че играчите прекарват ежедневно по около два часа в автомобил, а често и повече. Докато мнозина губят сили в китайските задръствания, Новак прилага специална тактика. Сърбинът вече три години е глобален посланик на верига луксозни хотели, чийто ексклузивен комплекс се намира в непосредствена близост до кортовете.

Новак и Алкарас в комплекс от епохата на династиите Мин и Цин

Именно в този райски комплекс „Аманянгюн“, промотиран по цял свят от самия Джокович, се настани и Карлос Алкарас, за да избегне градския хаос. Историческият ризорт, състоящ се от реставрирани сгради от периода на династиите Мин и Цин, се намира само на 1,3 километра от стадиона – едва три минути път с кола. Младият испанец отсяда за трети път в имението, разполагащо със собствена гора от над 10 000 дървета, където навремето засне рекламни кадри за престижния бранд „Луи Вюитон“. Алкарас вече се настани в своята резиденция преди старта на надпреварата на сингъл, която за него започва в събота, 10 октомври, а първият му съперник ще бъде победителят от мача между Хуан Мануел Серундоло и Николас Мехия.

Освен с първокласно настаняване, организаторите на турнира в Шанхай са се погрижили и за безупречното изхранване на тенисистите, привличайки известния лондонски ресторант „Камбио де Терсио“. Прочутият шеф Абел Луса и екипът му приготвят храна за най-големите световни надпревари, така че Джокович и Алкарас редовно имат на разположение любимите си специалитети. И докато в лагера на младия испанец се стремят да създадат домашна атмосфера, цялото внимание на тенис света е насочено към Джокович, който след Пекин иска да покори и Шанхай и отново да докаже защо е неудържим на китайска земя.

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